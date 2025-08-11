滙豐廖宜建：人民幣交易納入港股通　鞏固香港國際財富中心地位

香港持續推動將人民幣股票交易櫃檯納入港股通，滙豐集團亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建在接受《新華社》訪問時表示，這項措施一方面能便利內地投資者直接以人民幣參與港股通，另一方面將豐富離岸人民幣產品的選擇，從而鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務中心和國際財富管理中心的地位。



報導稱，根據證監會發布的《2024年資產及財富管理活動調查》顯示，截至2024年底，香港的管理資產總值按年增長13%，達到35萬億元。其中，私人銀行及私人財富管理業務尤為突出，管理資產總值按年增長15%，錄得3,840億元凈資金流入。

投資者對中港經濟前景改觀

報道又引述業內人士觀察，國際資金流入後，投資者對香港和內地經濟發展情況的認知大為改觀，逐步加大資產配置比重。7月底，香港證券市場市價總值達44.9萬億元，按年上升44%。截至7月中，香港合共錄得52隻新股IPO﹑集資1,240億元，按年上升590%，暫列全球第一。資本市場的活躍表現帶動了財富管理行業的增長。

今年上半年，香港多家銀行財富管理業務取得顯著增長。滙豐集團在香港的財富管理業務新增60萬名客戶。渣打香港富裕客群總數按年增長8%，凈新增資金上升35%，財富方案業務收入上漲30%。多家國際金融機構也計劃在港加碼佈局財富管理業務。當中花旗銀行今年目標是將香港零售財富業務的客戶經理和投資顧問團隊規模擴充10%。滙豐集團也宣佈今年將繼續壯大私人銀行業務團隊。