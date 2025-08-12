九倉上半年基礎盈利增3%至逾20億元　中期息20仙

九龍倉集團（0004）公布，計入投資物業重估減值及其它未變現會計虧損，中期轉賺5.35億元，去年同期蝕26.37億元，基礎淨盈利增加3%至20.35億元。派中期息20仙。



上半年轉賺5.35億元

公司指，全球經濟環境仍然困難重重，美國提高關稅擾亂了市場需求及供應鏈，同時持續增長的政策不確定性與地緣政治動盪亦進一步令市場受壓。這些不利因素對集團各業務產生不同程度的影響。

在香港，住宅市場在較有利的利率環境和交易限制放寬下展現出相對韌性。「 新資本投資者入境計劃」獲優化，再加上近期港股回暖，令豪宅需求進一步增加。與此同時，港口業務本已面對地區激烈競爭和航運聯盟重組等挑戰，中美貿易談判更為之添加不確定陰霾。

九倉旗下龍翔道188號。

公司又指出，若按應佔份額計算，期內香港發展物業確認入賬收入上升56%至4.75億元，營業盈利下跌至3,100萬元，跌近82%。尚未確認入賬銷售額為3.05億元。

來自擁有和管理酒店的分部收入增加7%至3.12億元，但錄得營業虧損1,100萬元，去年同期盈利1,200萬元。

物流基建分部收入微升至10.76億元，營業盈利上升11%至1.37億元。

九倉旗下現場為現代貨箱碼頭內。(劉定安攝)

息口走勢將決定港樓價去向

公司預期，不斷升級的地緣政治問題、貿易和經濟的不確定性以及全球供應鏈轉移等複雜的外部環境因素可能會持續加劇市場波動，限制全球經濟增長。在中國內地，潛在的政策轉變或會重塑房地產市場，但包括持續供應過剩、信心薄弱和就業市場疲軟的根本性問題繼續阻礙復蘇。與此同時，息口走向和整體經濟復蘇步伐將會是決定香港樓市走勢的關鍵因素。面對不斷演變的經濟形勢，集團會對市場發展保持警覺性，並繼續適應不斷變化的市場環境。