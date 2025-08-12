許正宇﹕正處理新股招股申請逾210宗　料下半年市場再有突破

香港新股市場相當暢旺，今年首7個月新股上市個案53宗，集資額1,270億元，按年大增逾六倍。財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，香港IPO市場在踏入下半年之際良好勢頭持續，並透露目前港交所（0388）正處理的上市申請逾210宗，形容香港新股市場明顯跑贏全球，獲得國際投資者熱切關注。



香港資本市場在今年上半年展現出超凡韌性與制度實力，其中IPO市場增長強勁，超越其他主要國際市場，位居全球IPO集資額首位。許正宇於網誌內指出，香港IPO市場在踏入下半年之際良好勢頭持續，今年首7個月共錄得53宗新股上市，集資總額約1,270億元，按年升幅超過六倍，超越過去三年中每一年的全年集資總額。正在處理中的上市申請超過210宗。相比之下，回看全球IPO市場上半年表現，集資額按年僅增約10%，交易宗數則下降5%。香港市場的表現明顯領跑全球，獲得國際投資者的熱切關注。

他又指出這些成績絕非偶然，而是香港多年來在制度建設、穩健監管與市場改革上的穩步成果，也是政府與市場攜手推進改革創新的有力見證。

A+H股上市成熱潮

展望下半年，他預期香港資本市場有更多新發展與突破，並在網誌中回顧關於IPO市場上半年的幾點觀察與總結，包括「A+H股」成上市熱潮；香港IPO市場的優異表現呈現高度多元的產業分布，涵蓋工業、金融、消費、醫療健康、科技、媒體及電訊（TMT）以及新能源等多個領域；國際投資者廣泛參與香港IPO市場，新股基石投資與機構配售部分吸引了來自北美、歐洲、中東等地的長線基金、私募股權、對沖基金及主權財富基金積極參與。

許正宇指出，在全球貿易格局重構與金融科技變革加速的時代，香港將持續優化制度設計、推動監管創新、提升市場效率，並結合金融科技與綠色金融等新興領域，打造更具競爭力的資本市場生態，讓香港不僅持續成為亞洲金融核心，更是全球高品質企業與耐心資本的首選之地。