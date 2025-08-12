復星突飆逾2成　傳已確定申穩定幣牌照　郭廣昌拜會特首及財政司

復星國際（0656）突然勁升逾2成，並且於下午2時28分至33分，進入5分鐘市場調整機制。



復星曾高見6.81元，最新報6.51元，升21.9%，成交額5.82億元。

圖片來源：復星集團官網

復星傳已組建穩定幣申請牌照團隊

消息面上，騰訊新聞稱，近日，復星已確定在港申請穩定幣牌照，且已組建了完整的穩定幣牌照申請團隊。

8月6日，董事長郭廣昌親自帶領復星旗下的穩定幣團隊骨幹及其他部分高管，於一日內分別拜見了香港特別行政區行政長官李家超及香港特區財政司司長陳茂波。其中，財政司為香港穩定幣牌照審批監管機構金管局的直屬上級機構。

最先引述相關消息的騰訊新聞《一線》指，截至發稿復星方面對此事暫不置評。

旗下星路科技完成Ａ輪融資

另一方面，今年7月下旬，復星旗下數智化全球財富管理平台復星財富控股及其自主孵化的星路科技共同宣布，星路科技已完成近千萬美元A輪融資，投資方包括Solana Foundation（高性能區塊鏈生態）等Web3行業知名機構及財富管理的領先企業。該次融資不僅標誌着星路科技在RWA（Real World Assets，現實世界資產）賽道的領先地位，亦顯示復星財富控股正以「金融+科技」雙輪驅動，全速推進Web3產業布局。

報道指，據悉星路科技過去這段時間正積極對接踴躍嘗試在港發行RWA產品的中資機構，包括不限於貨幣基金代幣化產品、權益基金代幣化產品等。

復星財富CEO及星路科技董事長程康去年底稱，星路科技為復星集團在金融科技領域的關鍵布局，覆蓋客戶超過200家，除了為B端客戶提供服務外，也會努力促進web3虛擬資產生態的發展。