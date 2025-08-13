快手擬拓自營電商周二瀉一成　瑞銀稱過度憂慮　續予買入評級

快手（1024）據報計劃發展自營電商業務，以及與美團（3690）合作拓展外送業務，拖累周二（12日）股價下瀉一成，並蒸發300億元市值。不過瑞銀於最新報告指出，市場錯誤解讀快手與美團合作的消息，快手並不會直接參與外送業務，相信是次舉措是快手進一步向美團開放其生態圈及流量，並有利於快手，因可帶來額外廣告需求。



另外，自4月可靈AI 2.0版本上線後，該程序在美國iOS圖像設計類別應用程序的收入排名顯著提升，並於8月有進一步增長。該行認為付費指標較用戶指標更能反映業務表現，因用戶指標或受到媒體報道影響。

該行重申對快手的「買入」評級，認為近期市場過度擔憂，目標價95.37元。現價對應2025年預測市盈率13.6倍，而該行料2024至2026年每股盈利年均複合增長率達21%，認為估值具吸引力。

摩通重申快手屬中國數字娛樂行業首選

另一大行摩根大通於報告內指出，重申快手為中國數字娛樂行業的首選股，認為投資者低估了其核心廣告增長加快及AI對廣告的提振作用，將目標價由71元上調至88元，以反映對下半年核心廣告業務增長加快及可靈AI強勁增長勢頭的樂觀看法。

摩通認為，即將公布的第二季業績可成下一個催化劑，期望管理層會對核心廣告業務前景及可靈AI的發展給予積極指引，評級「增持」。