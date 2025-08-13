長建上半年按年多賺1%至43億元　派息73仙

長建（1038）公布截至今年6月底中期業績，股東應佔溢利按年增加1%至43.48億元，派中期息73仙，按年增加1.4%。



持有現金47億元

公司指出截至今年6月底，持有現金47億元，負債淨額對總資本淨額比率維持10.6%，若以透視基準計入基建投資組合中之淨負債，該比率為48.7%。

長江基建中期多賺1%。（網上圖片）

主席李澤鉅於業績公告內指出，環球地緣政治緊張及經濟不明朗陰霾縈繞不散，為世界各行各業帶來挑戰與危機。於波動市況中，掌握資本及流動資金至關重要，長江基建憑藉強大的經常性收入來源及可預期之現金流，再度展現堅韌實力。

力求穩健與增長間平衡

他又表示，長江基建與其他同為長江集團成員之策略夥伴包括長江實業及電能實業，皆具備充裕財力及秉持相同投資理念，正處於有利位置把握收購機遇。內部增長亦是公司旗下業務的重點方向，各成員團隊均致力研究所有新項目，務求避免錯失發展良機。長建積極擴展之餘，一直於穩健及增長間力求平衡，長期兼顧持續盈利增長與理想負債水平，並於收購過程中不抱有「志在必得」的心態。