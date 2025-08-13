騰訊︰AI投入將「聰明花錢」控節奏　GPU仍足　反內捲助支付業務

騰訊（0700）次季經調整溢利錄得630.5億元（人民幣‧下同），按年增10%；總收入亦按年升15%至1845.0億元，勝於市場預期。公司績前股價已大升至突破四年高，ADR最新升近7%。



業績電話會中，大行仍主要圍繞AI話題發問，騰訊表示從芯片儲備的角度，目前有足夠的芯片對現有的模型進行訓練和升級，儘管對於芯片的進口博弈仍未有定論，但公司也在通過升級提升芯片效率，目前仍維持全年資本開支指引不變。



GPU儲備仍充足 AI投入將「聰明地花錢」

公司總裁劉熾平表示，公司會持續優化大語言模型本身，從而更高效地使用GPU，同時會提升多模態、代碼編碼以及智能體的能力。另外，在許多特定領域，亦會使用較小的模型，其成本相對於旗艦模型，會有顯著的縮窄。

談及GPU的儲備，他表示目前的儲備也仍然充足，因此仍會維持全年的資本開支指引不變。公司季內亦依靠企業對GPU租賃需求的提升而受惠，騰訊表示，目前已經提高了雲端供應鏈的成本競爭力，不會過分依賴變換莫測的GPU供應量。

雖然騰訊已經且仍將在AI領域大量投資，但劉熾平指出，這並不代表公司會盲目地all in，而需要「聰明地花錢（spend smartly）」。他舉例指，投入AI並不等於要燒錢買大量芯片，不代表要大量擴招人手或做市場營銷，而是會掌握正確的節奏（right tempo）。

此外，麥格理分析師問及，對於目前市場上的小型AI初創公司，騰訊是否有併購的打算，管理層則未有做出正面回應。

騰訊總裁劉熾平。

外賣大戰本不利廣告收入 仍對目前變現率滿意

在廣告收入方面，騰訊表示對目前的廣告增長率感到滿意，當然不排除未來部署AI的成本，例如GPU折舊激增，令公司不堪重負，則公司屆時會加速廣告的變現率，但目前不認為存在這個必要。

騰訊指出，旗下短視頻的廣告加載量還處於低至中單位數（low to middle single digits），但是同業的該項數據，已經有低至中雙位數（low to middle teens），因此其實廣告增長存在想象空間。

此外從上季表現看來，儘管內地部分電商及外賣公司大戰，將原本的廣告支出轉用於補貼，是對騰訊的廣告業務有所不利的，但公司廣告收入仍然增長兩成，因此廣告策略的核心，在於通過AI的部署，提升廣告的點擊率和變現效率。

騰訊相信《黑神話：悟空》類型的買斷式遊戲，与公司目前的遊戲是互補關係。（資料圖片）

《三角洲》對比《黑神話》 相信遊戲類型呈互補關係

在遊戲領域，《三角洲行動》可稱為今次業績帶來驚喜，騰訊直言，該款遊戲的成功頗為振奮人心，不止因為其排名靠前，更重要的是，其表現出用戶與收入的持續增長，符合對於長期服務遊戲的戰略期待。

對比《黑神話悟空》作為買斷性質的（paid to own）的遊戲，騰訊表示，儘管其與長期服務遊戲的收入理念不同，有潛力獲得可觀利潤，但是中國玩家目前仍更習慣於免費的遊戲模式，相信不會蠶食長期服務遊戲的市場，反而會是相互彌補的關係。

此外對於遊戲的週期性波動，騰訊亦舉例稱，例如《荒野亂鬥》、《皇室戰爭》等遊戲，在爆發之前都沉寂了長達4年以上，因此公司相信旗下遊戲可以在各自的領域，成為頂級，並為之提供最好的支持，有耐心刺激其重返增長路徑。

公司表示，商業支付的改善一定程度上是反內捲奏效。（資料圖片）

支付領域單次交易額降幅收窄 料「反內捲」奏效

商業支付業務的改善中，劉熾平則表示，商業支付取決於兩大因素，即交易的筆數，和單次的交易額，過去一段時間內，單次交易金額其實是在下降。而近來，公司發行單次的交易額降幅，存在收窄的現象，相信一定程度上，是得益於內地「反內捲」措施的奏效，幫助穩定了交易的生態，重拾理性的競爭。