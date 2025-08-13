騰訊次季經調整多賺一成　勝預期　績前股價創四年高

騰訊（0700）放榜2025年第二季及中期業績，次季經調整溢利錄得630.5億元（人民幣‧下同），按年增10%，勝於市場預期的620.8億元。公司權益持有人應佔盈利556.3億元按年增17%。收入為1,845.0億元，按年升15%，較此前預測的1,789.4億元為高。



具體而言，公司上季來自增值服務收入914億元，按年增16%；營銷服務業務收入358億元，按年20%；金融科技及企業服務收入555億元，按年增10%。

騰訊全日收升4.7%，報586.0港元，全日成交額217.6億港元，年初至今漲幅達四成。公司上半年合計斥資365億港元回購。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

本土遊戲收入按年增17% 加大AI應用吸引新玩家

增值服務業務收入增長16%至人民幣914億元。當中，本土市場遊戲收入為404億元，增長17%，得益於近期發佈的《三角洲行動》貢獻，以及《王者榮耀》、《無畏契約》與《和平精英》等長青遊戲增長。不過該收入按季下降6%，反映春節後的季節性下降。

國際市場遊戲收入為188億元，增長35%（按固定匯率計算增長33%），得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及新發佈的《沙丘：覺醒》的收入貢獻。社交網絡收入增長6%至322億元，得益於手遊虛擬道具銷售、視頻號直播服務收入及音樂付費會員收入的增長。

公司指出，《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化，並加大了AI的應用，不單用AI工具加速遊戲內容製作，也採用AI驅動的營銷舉措以吸引新玩家及提升參與度，促進了本土及國際市場遊戲的受歡迎程度及收入增長。

AI驅動的廣告平台改進 企業客戶相關需求增

營銷服務業務收入增長20%至358億元，主要受益於AI驅動的廣告平台改進及微信交易生態的提升，推動了廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜的強勁需求。本季主要行業的營銷服務收入均有所增長。

金融科技及企業服務業務收入增長10%至555億元，受益於消費貸款服務、商業支付活動及理財服務的收入增長。企業服務收入的增速較近幾個季度有所加快，得益於企業客戶對AI相關服務的需求增加，包括GPU租賃和API token使用，以及商家技術服務費的增長。