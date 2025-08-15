主權基金持倉換馬　淡馬錫及沙特PIF上季沽阿里美股

多家基金披露上季旗下持倉組合變化，其中沙特阿拉伯政府及新加坡政府旗下主權基金，於季內沽出阿里美股。



據文件顯示，新加坡主權基金淡馬錫上季減持京東美股、阿里美股和網易美股，並且將第一季建倉的亞瑪芬沽清。於季內淡馬錫建倉貝殼美股和小鵬汽車美股，並增持拼多多和KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF等。

沙特阿拉伯主權財富基金PIF則在上季沽清多家美國掛牌的股份，包括阿里美股、Meta、聯邦快遞等。

至於橡樹資本管理則在上季清倉嗶哩嗶哩美股、京東美股和百度美股中概股，另建倉滿幫，增持看准和貝殼。

對沖基金Coatue Management LLC期內將阿里美股持倉減持近八成，清倉貝殼、攜程美股和京東等5隻中概股，新建倉茶姬和百勝中國美股。

沽注一擲原型人物轉軚持阿里好倉

不過熱中投資中概股的電影《沽注一擲》男主角原型、傳奇對沖基金經理Michael Burry，旗下的對沖基金Scion Asset Management，對阿里和京東的押注由淡倉轉為好倉，並買入部份美國公司的認購期權，如雅詩蘭黛、Lululemon Athletica、Meta Platforms和VF Corp。

此外對沖基金Alkeon Capital Management LLC亦建倉阿里﹑增持新東方美股，減持貝殼和京東。