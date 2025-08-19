A股總市值破百萬億　網民稱見證歷史　中金稱估值仍處合理區間

A股近期處於升勢，於周一（18日）整體市值首次突破100萬億元（人民幣‧下同）。內地投資者情緒高漲，A股再漲登上微博熱搜之餘，更有網民激動表示「見證歷史」，稱「A股終於覺醒」。

中金研報認為，根據Wind統計，截至周一收市，滬深300動態市盈率在12.2倍左右，市盈率處於2010年以來歷史分位數69%左右，橫向來看A股估值在全球主要股市中仍處於中等水準，表明市場整體尤其是藍籌板塊雖已經歷較多估值修復，但目前尚未出現明顯高估。



A股整體市值於8月18日已突破100萬億元人民幣。（新華社）

報告亦指出，當前A股市值升至100萬億元左右，與GDP的比值在全球主要市場中尚處於中等偏低位置。當前A股市場總市值/M2約為33%，處於歷史60%分位。

股息率較十年債息有吸引力

報告同時指出，當前滬深300指數股息率2.69%，和十年國債收益率相比，權益資產仍有相對吸引力。

中金指出，綜合上述指標，A股目前整體估值水準橫向和縱向對比來看仍處於合理區間。但當前時點也需關注交易量快速提升可能帶來的短期波動加大。於周一整體市場交易額已經超過2.8萬億元，以自由流通市值計算的換手率已超過5%，歷史經驗顯示這個時期指數短期波動可能有所加大，但一般並不影響中期市場走勢。

網民﹕大牛市來了

A股上揚，引發內地投資者熱議。有網民認為，這次是真的「大牛市來了」，與此前資金注入急升不同，這次是健康持續增長；並期待是否能夠突破4000點。還有人調侃「天下苦漲久矣」、「反正止盈還早，先開心了再說」。