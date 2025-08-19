小鵬次季淨虧損收窄逾六成　料第三季汽車交付至少增1.4倍

小鵬汽車（9868）發佈次季業績，期內經調整淨虧損錄得3.9億元（人民幣，下同），較之於上年同期的12.2億元，按年收窄68%；普通股股東應佔淨虧損為4.8億元，較去年同期的12.8億元，按年收窄62.5%；公司美股（美：XPEV）盤前微揚1%，報19.9美元。



總收入為182.7億元，按年增加125.3%；季度毛利率為17.3%，較2024年同期上升3.3個百分點；季度汽車毛利率為14.3%，較2024年同期上升7.9個百分點。



汽車銷售收入按年增近1.5倍

公司指，次季汽車銷售收入為168.8億元，按年上升147.6%，按季上升17.5%。現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及定期存款為475.7億元

於2025年7月，總交付量為36,717輛。截至2025年7月31日，年內累計總交付量為233,906輛。

小鵬匯天飛行汽車「旅航者X2」。（梁鵬威攝）

料第三季收入至少增約94%

對於第三季度，公司預期，汽車交付量將介乎113,000至118,000輛，按年增加約142.8%至153.6%。總收入將介乎196億元至210億元，按年增加約94.0%至107.9%。