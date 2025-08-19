標指近期跑輸小型股指數　美銀稱少數重磅股推高股市走勢將結束

美國股市接連創下新高，不過主要集中在數隻科技股，美銀認為這種依賴少數重磅股，推動整體股市上揚的走勢已接近尾聲。



美銀美股與量化策略主管Savita Subramanian在一份報告中寫道，歷史顯示大型股的權重優勢可能還會持續一段時間。若聯儲局下一步行動是減息，而市場狀態指標正轉向復甦階段，本輪行情可能已接近尾聲。

美銀團隊研究發現，自2015年以來，標普500指數中市值最大的50隻股票表現比大盤高出73個百分點。而上一次出現類似大市值股票大幅領先的情況是在1990年代末期，隨後就是網路泡沫破裂。

8月起羅扭2000指數月內累升6%

此後，市場出現重大轉向，由超大型成長股領漲轉為價值股和小型股在2000年代初期表現更佳。Savita Subramanian認為，類似的趨勢轉變可能正臨近市場。

自2022年10月牛市啟動以來，大型科技股一直是美股明顯的贏家，人工智能（AI）熱潮更推升了這波漲勢。不過，近幾周市場表面下已經出現一些輪動跡象。小型股羅素2000指數自2021年以來未創新高，但8月份迄今已上漲約6%，優於標普500指數約3.5%的漲幅。