內地外賣大戰燒向巴西　美團Keeta與滴滴對簿公堂　互訴不當競爭

內地外賣大戰火力全開，戰火逐漸燒向海外，美團（3690）旗下Keeta與滴滴旗下外賣業務99Food，在巴西互相提起訴訟。



綜合海內外傳媒消息，Keeta向巴西地方法院提起訴訟，指控99Food透過巨額現金預付激勵，與商家簽訂「二選一」協議，禁止商戶與其合作。而滴滴則稱，美團侵犯公司商標權，以及不當競爭。



滴滴逼巴西本地商戶「二選一」

外電引述99Food表示，Keeta使用與其外賣程式99Food相似的顏色、圖形和字體，以開拓巴西市場；Keeta反駁稱，母公司美團已使用相關標誌與配色逾14年，Keeta亦已用了3年。

此外，滴滴99Food上月重返巴西市場，當地媒體指，滴滴投入9億雷亞爾，折合約13.3億港元，為當地餐廳提供前期激勵。但這當中包括「二選一」排他協議，即令商戶不得與美團Keeta建立合作關係，卻未有限制與當地外賣巨頭iFood合作。

滴滴旗下外賣業務99Food。

騰訊大股東Prosus旗下iFood 為當地龍頭

此外翻查當地外賣巨頭iFood背景，其實為騰訊（0700）南非大股東Prosus旗下生意，始終為當地龍頭，市佔率達八成。

而美團Keeta今年5月宣布，會在數月內進軍巴西，滴滴亦為上月新入局。

Keeta正式上線卡塔爾 未來將拓展至中東更多市場

在出海進度方面，美團亦公佈，Keeta本月19日正式上線卡塔爾，為Keeta在中東的第二站。美團指，卡塔爾作為世界上人均GDP最高的經濟體之一，其外賣市場具有巨大的增長潛力，未來將拓展至中東更多市場。

公司自2024年9月正式進入中東的沙特阿拉伯，目前已成為沙特市佔率前三的平台。7月底，Keeta在沙特阿拉伯完成了服務範圍的進一步拓展，在原本9個核心城市的基礎上新增覆蓋11個城市，實現在沙特20個城市提供服務，基本完成全域覆蓋。