Labubu母企泡泡瑪特衝破300元　王寧：感覺今年收入達300億很輕鬆

泡泡瑪特（9992）中期純利按年增長近4倍，THE MONSTERS吸金近50億元，今早股價由跌轉升，市值一度創歷史新高，最新報302.4元，升7.7%，市值達到4,026.14億元。

集團創辦人王寧今日（20日）在業績會上表示，集團取得了有史以來最好的業績，今年希望營收能達到200億元（人民幣‧下同），「但是感覺今年應該300億元也很輕鬆」。



王寧表示，泡泡瑪特並沒有激進開店，上半年內地的門店沒有增加太多。同時，他預計，今年內地門店淨成長估計不超過十家，希望盡量不增加門店，但是將每個門店做好。

海外門店方面，2025上半年，泡泡瑪特亞太區營收28.5億元，年增257.8%；美洲營收22.6億元，年增1142.3%；歐洲及其他地區營收4.8億元，年增729.2%。集團聯席營運長文德一表示，目前，泡泡瑪特海外門市共有140家，預計年底海外將超過200家門市。 未來泡泡瑪特將聚焦中東、南亞、中南美及俄羅斯等國家地區。同時，將繼續在法國巴黎、澳洲雪梨、義大利米蘭、美國紐約等核心城市推廣旗艦店及旅遊零售門市的佈局。

核心策略是先最大化生產能力

IP方面，王寧表示，從IP貢獻營收的佔比來講，首先他個人不認為如果有一個IP佔比特別大，就不健康。這個比例其實對於集團來說也不是那麼重要。

談到產能，泡泡瑪特供應鏈負責人袁俊傑表示，核心策略是先最大化生產能力，「我們有工程師感慨說，今天一個月的量等於以前做一年的量。具體從數字上看，比如毛絨產品，一個月的產能是去年同期10倍以上，現在是3,000萬隻左右。即使是今年八月份，和一季度比，也是10倍以上的增幅。」

毛利率方面，上半年毛利率為70.3%，按年提升了6.3個百分點，創下歷史新高。泡泡瑪特財務長楊鏡冰表示，由於海外定價高於國內，海外銷售佔比提升，毛利率提高了4個百分點；集團外採商品比例減少，優化採購成本，毛利率提高了1.5個百分點；授權費、模具費等佔比下降，使毛利率提高了0.8個百分點。