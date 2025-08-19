泡泡瑪特中期多賺近4倍　毛利率逾70%　THE MONSTERS吸金近50億

泡泡瑪特（9992）公佈今年上半年中期業績，收入達138.8億元（人民幣，下同），按年增長204.4%；溢利達45.74億元，按年增長396.5%，均超預期，惟不派中期息。



期內，經調整淨利潤更達到47.1億元，按年增長362.8%；毛利率提升至70.3%。



其中，毛絨產品收入達61.4億元，按年增長1276.2%，佔總收入44.2%；藝術家IP收入佔比提升至88.1%，其中THE MONSTERS系列收入達48.1億元，按年增長668%。

計及THE MONSTERS，2025年上半年泡泡瑪特共有13個藝術家IP收入過億，其MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO在報告期內分別實現收入13.57億元、12.21億元、12.18億元和11.05億元。

泡泡瑪特THE MONSTERS系列上半年收入達48.1億元，按年增長668%。

在渠道拓展方面，公司全球業務快速擴張，截至2025年6月底於全球18個國家運營。571家門店，較年初淨增40家；運營2,597台機器人商店，較年初淨增105台。中國內地累計註冊會員總數達5,912萬人，較年初新增1,304萬人，會員貢獻銷售額佔比91.2%，會員複購率達50.8%。

從區域表現來看，中國市場收入達82.8億元，按年增長135.2%；亞太地區收入28.5億元，按年增長257.8%；美洲市場收入22.6億元，按年增長1142.3%；歐洲及其他地區收入4.8億元，按年增長729.2%。