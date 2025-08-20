煤氣上半年少賺3%至29.6億元　中期息12仙　料全年售氣量持平

中華煤氣 （0003） 公布截至今年6月底止中期業績，稅後經營利潤按年增3%至40億元；計及非經常性損益後，股東應佔溢利按年降3%至29.6億元。董事會宣布中期股息每股12仙。



今年上半年集團營業額275.1億元，按年持平，業務核心利潤為30.84億元，按年減少3.2%。

煤氣指出，香港公用業務方面，香港上半年平均氣溫低於去年同期，帶動住宅燃氣銷售增長。集團期內完成多項甲級商廈、體育場館、酒店及醫院的燃氣應用設施，加上旅遊業恢復暢旺等因素下，期內香港整體售氣量保持穩定。同時集團穩步推進氫能商業化進程，包括工地供氫及氫能充電等項目，預期將成為未來利潤增長新動力。

公司指出，上半年，面對全球經濟持續受地緣衝突影響，集團積極應對，加速核心業務重組，全面推動提質增效。並憑藉穩健的公用業務基礎，成功構建長遠增長型業務布局，推動實現可持續發展目標。

會進一步優化現金流

公司表示展望下半年，預期訪港客量將帶動酒店和主題樂園等的用氣量；而整體氣溫上升以及市民離港消費則影響燃氣需求。預期全年香港售氣量同比基本持平。

公司的策略和目標，是保持公用事業繼續穩健推進，以增長型業務作為發展新動力。因此，集團將進一步優化現金流管理以發展業務和防範風險，同時充分發揮人才、技術、 市場優勢，致力實現利潤快速增長，積極回饋持份者的信任與支持。