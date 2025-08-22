小鵬汽車高開逾9%　獲大股東何小鵬增持310萬股A類普通股

小鵬汽車（9868）獲董事長兼控股股東何小鵬增持，受到有關消息刺激，公司今早高開9.3%，報88.45元。



小鵬於周四（21日）發出公告，公司董事會獲公司的聯合創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東何小鵬通知，他於2025年8月20日至2025年8月21日已於公開市場通過由其全資擁有的Galaxy Dynasty Limited購買公司合共3,100,000股A類普通股，平均價為每股A類普通股80.49元。

小鵬滙天分體式飛行車「陸地航母」產品示意圖（小鵬汽車網頁）

公司指出緊接收購事項後，(i) Galaxy Dynasty持有公司3,100,000股A類普通股及1,419,922股美國存托股，及(ii)何小鵬於Simplicity Holding Limited所持有的公司327,708,257股B類普通股及2,200,000股美國存托股、Respect Holding Limited所持有的公司21,000,000股B類普通股、Galaxy Dynasty所持有的3,100,000股A類普通股及1,419,922股美國存托股以及其本人所直接持有的1,000,000股A類普通股中擁有權益，合共相當於公司已發行股本總額約18.9%。