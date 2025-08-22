恒指季檢｜泡泡瑪特、京東物流與中國電信獲納入藍籌　9月8日生效

恒指公司宣布季檢，被視為「染藍」大熱﹑人氣公仔Labubu母公司的泡泡瑪特（9992）終於成功晉身為藍籌股，並且是第一隻「染藍」的新零售股。



除了泡泡瑪特即將成為藍籌股外，恒指公司又指出，京東物流（2618）及中國電信（0728）將獲納入。加入3隻新成份股後，成份股數目將由85隻增加至88隻。新的成份股組合將於9月8日生效。

恒指公司又指出，泡泡瑪特獲納入國指，極兔（1519）則被剔出，相關調整將於9月8日生效。經過成份股組合變化後，國指成份股維持50隻。

恒指公司亦表示，科指成份股並無轉變。

張智威料染藍不再會引致股價再爆升

對於泡泡瑪特成為藍籌，信誠證券聯席董事張智威指出，其實泡泡瑪特早就符合「染藍」資格，因為不論是市值或成交，泡泡瑪特均相當厲害。他又指出日前泡泡瑪特股價仍處於260元至270元，今日已在320元附近，股價上揚受業績非常強勁帶動。不過從最近兩日走勢發現，公司股價在330元左右見頂後回落，相信除受到業績理想帶動外，投資者率先炒作公司「染藍」亦為股價上揚動力。因此「染藍」消息已預期，不認為晉身藍籌股可以再推動股價「爆升」。

他又指出在短短數日內，公司股價由270元升至大約330元，累計升幅近60元，若在現階段高追會感到憂慮，認為晉身藍籌或可以推動股價有1%至2%升幅，惟相信不會對股價產生大幅推高作用。