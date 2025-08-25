高盛稱鮑威爾言論為9月減息開綠燈　料下任主席上任前結束減息

聯儲局主席鮑威爾在上周五（22日）出佈Jackson Hole全球央行年會時暗示，當局有機會在9月重啟減息。高盛固定收益部門（FICC）交易員Rikin Shah等表示，在Jackson Hole會議之前，市場一直處於觀望狀態。鮑威爾的最新表態已為9月減息開了綠燈，特別是在最近的就業數據修正引起當局對就業市場關注的背景下。這正是鮑威爾在上次FOMC新聞發布會上提及並在Jackson Hole央行年會演講中重申的「勞動力市場下行風險」的典型例證。



高盛交易員認為，如果8月非農就業增長低於10萬人，特別是在政治壓力面前，將有助於確定9月減息。如果勞動力市場進一步疲軟，時間窗口就在當前。該行認為，無論是在經濟放緩還是正常化情景下，聯儲局都很有可能在下任主席上任前完成本輪減息周期，即2026年上半年結束前。

國金宏觀研報﹕或年內連續減息

另一方面國金宏觀研報稱，鮑威爾在Jackson Hole會議中轉鴿來的毫無預兆，且一些言論與7月FOMC記者發布會的表態背道而馳。在對經濟的回顧與展望中，鮑威爾對於勞動力市場的觀點產生了180度轉變，開始極度擔憂就業下行風險。這種參考系的轉變與7月不減息十分類似，很難用單純的經濟數據變化來解釋，或許證明了特朗普對聯儲的政治高壓終於取得回報。

國金宏觀研報又指出，儘管聯儲局對於2025年的減息預期一直保持在2次，這次如此清晰的鴿派信號，加強的不僅僅是9月減息25個基點，更是年內連續減息的可能。但該行提醒，偏寬鬆的貨幣政策環境和偏鴿派的政策框架的副作用是不容忽視的；美國未來更難控制的通脹動態大幅減息後，一個再加速的美國經濟必然面臨着更高的通脹中樞；今年更「滯」，明年更「脹」。