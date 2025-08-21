聯儲局議息紀錄：與會者多數憂慮通脹風險　但對未來決策呈分歧

美國聯儲局周三（8月20日）發布上月議息會議紀錄，提到與會者普遍預計短期內通脹將上升，認為關稅所產生影響在時間、幅度及持續性上仍存在較大不確定性，全部影響或需要一段時間才反映在消費品和服務價格上。在當日的會議上，除兩位理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）罕有地反對利率維持不變，雖然多數人仍認為通脹風險超過就業風險，認為現在減息為時過早。不過，紀錄也顯示部份官員對未來決策出現分歧。



圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

會議紀錄顯示，與會者認為上半年實際GDP增速溫和，失業率持續處於低位，消費者價格通脹則仍處於相對高位，且通脹放緩態勢似乎陷入停滯，關稅對商品價格通脹構成上行壓力。與會者普遍認為，經濟面臨的威脅不斷上升，值得密切關注，但他們大多認為目前的立場是適當的。

雖然部份官員仍認為應根據未來數月的數據，以掌握關稅對通脹影響，但也有部份人認為可能需要在此之前就決定是否減息。一些與會者認為，等待關稅的影響完全浮面再調整貨幣政策，「既不可行，也不合適」。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

多數與會者對關稅影響表示憂慮，部份人預期企業會將成本轉嫁給消費者，但也有部份人擔心就業情況將進一步受到影響。會議紀錄重申，如果通脹高企持續存在，而勞動市場前景疲軟，委員會可能面臨艱難的權衡。

此外，紀錄提及與會者繼續就聯儲局的貨幣政策框架展開討論，在修訂《長期目標與貨幣政策策略聲明》方面已取得重要進展，已接近完成相關工作，並將在近期敲定最終版本。