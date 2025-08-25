羅兵咸﹕上半年中資企業併購逾1700億美元　按年增45%

羅兵咸永道今日（25日）發布《2025年中國企業併購市場年中回顧及展望》指出，在強勁的境內戰略投資帶動下，2025年上半年中國企業併購市場披露交易總額超過1,700億美元，較去年同期大幅增長45%；同期交易數量延續過去兩年半的穩步回升趨勢。



羅兵咸永道預計，在國企改革、跨國公司資產優化、私募股權集中退出等多重因素帶動下，2025年全年的併購交易額或將有望實現較高的雙位數增長。

羅兵咸永道指出，今年上半年，境內戰略投資者併購活動顯著增強，交易額規模突破千億美元大關，同比增長逾一倍，期間共達成20宗﹑每宗交易金額超過10億美元的超大型併購交易。從行業分佈看，高科技尤其是半導體、大健康和工業領域成為超大型併購的主要賽道，與國家戰略導向相呼應。金融服務業亦表現亮眼，其中一宗合併案成為上半年標誌性事件。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人、併購事務稅務主管合夥人倪智敏表示：「境內戰略投資者併購持續升溫，是多重積極因素共同作用的結果。特別是2025年初DeepSeek AI的推出，不但為高科技行業注入新的活力，亦帶動整體經濟環境的積極變化。此外，香港資本市場的估值回升和IPO市場的恢復，為併購活動提供了良好的金融環境。同時，一些核心行業A股上市國企的價值鏈整合，也進一步推動了併購市場的活躍度。」

投資者重拾對科技行業信心

報告發現有幾方面積極因素將推動下半年併購市場持續升溫：A股上市公司藉併購謀增長、獲取新能力；中國出現資本市場估值上漲等經濟復蘇跡象；在人工智能和機械人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心；併購需求積壓以及私募股權擬退出項目的持續積壓。此外，更為強勁的香港資本市場表現將推動估值上升並帶來退出機會；海外投資需求日益增長，尤其在東南亞地區表現突出；中國作為投資目的地仍獲投資者青睞；跨國公司重新評估在中國的業務戰略與架構，可望催生更多交易活動；國企改革併購交易也將持續推進，推動大規模併購重組活動。