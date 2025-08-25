蔚來美股盤前飆逾半成　花旗以5大理由　解釋予「買入」評級原因

電動車生產商蔚來（9866）勁升逾15%，收市報52.7元，美股盤前亦上揚，升5.6%，報6.7美元。



消息面上，蔚來於8月21日正式開啟新ES8車型預售，預售價格為41.68萬元（人民幣‧下同）起，採用電池租用服務（BaaS）模式則為30.88萬元起。蔚來汽車總裁秦力洪在新車發佈翌日透露，「蔚來不公佈訂單數量，但是如果按照小時算，到目前為止，全新ES8的訂單量是超過上個月樂道L90的。」

花旗予蔚來目標價8.1美元

另外，花旗發表報告，給予蔚來目標價8.1美元，並列出支持其「買入」評級的五大理由：1）該行預計L90車型於2025年9月產量將突破10,000輛。2）若新ES8月銷量達到5,000至8,000輛且毛利率為15%至20%，將顯著提升公司整體毛利率。3）憑藉強勁的銷量動能和成本控制，該行預計蔚來將於2025年第四季度實現淨利潤收支平衡。4）2026年購置稅減免政策減半對蔚來相對有利，因BaaS模式下的電池費用無需繳納購置稅。5）該行預計ES9及L80車型將於2026年上半年推出，其中ES9定位為旗艦SUV，定價約50萬元。