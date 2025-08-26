建滔孖寶飆半成　主席張國榮料年底恒指見3萬點｜港股異動

建滔系掌門人﹑建滔（0148）主席張國榮於周一（25日）大談對港股投資心得。他指出早在恒指處於19000點時已看好港股，又表示股市尚未見頂；又表示在北水持續流入情況下，對後市前景感到樂觀，預料年內後市有望觸及3萬點。



他又指出市場人士預期美國聯儲局會進一步減息，相信對港股有利。

建滔投資組合約值120億元

張國榮指出，建滔旗下投資組合有120億元，其中國泰（0293）佔比約8%﹑比亞迪（1211）不足5%，並且持有中移動（0941）。他表示看好比亞迪增長潛力，以及中移動收息前景，又指出現階段無意減持國泰。

國泰航空、機場停機坪（廖雁雄攝）

建滔最新報29.18元，升4.9%；旗下建滔積層板（1888）升7.2%，報13.18元。