建滔孖寶飆半成 主席張國榮料年底恒指見3萬點｜港股異動
撰文：張偉倫
出版：更新：
建滔系掌門人﹑建滔（0148）主席張國榮於周一（25日）大談對港股投資心得。他指出早在恒指處於19000點時已看好港股，又表示股市尚未見頂；又表示在北水持續流入情況下，對後市前景感到樂觀，預料年內後市有望觸及3萬點。
他又指出市場人士預期美國聯儲局會進一步減息，相信對港股有利。
建滔投資組合約值120億元
張國榮指出，建滔旗下投資組合有120億元，其中國泰（0293）佔比約8%﹑比亞迪（1211）不足5%，並且持有中移動（0941）。他表示看好比亞迪增長潛力，以及中移動收息前景，又指出現階段無意減持國泰。
建滔最新報29.18元，升4.9%；旗下建滔積層板（1888）升7.2%，報13.18元。
建滔集團放榜後跌幅擴至3.4% 上半年多賺71% 派息69仙建滔集團去年少賺21% 末期連特息合共100仙 建滔積層板多賺46%建滔張國榮稱退出內地商品房市場 上半年多賺8% 派息增150%碧桂園清盤聆訊押後至6月11日 原定今日與建滔旗下「對簿公堂」高盛、凱龍瑞基金上環新商廈7億沽、料實蝕6億 傳建滔接貨呼聲高