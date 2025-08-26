港股直迫26000點　滙豐環球唱好恒指前景　升目標價至27010點

港股近期反覆上揚，並且迫近26000點，挑戰2021年10月後新高。大行滙豐環球唱好港股前景，將今年底恒指目標價調高4.6%至27010點。



稱盈利增長及估值合理撐A股

滙豐研究調高恒指於2025年底目標價至27010點，幅度為4.6%；國指目標價升1%至9720點；富時中國指數目標價升7.6%至31030點。

聚焦互聯網股、中資證券商及銀行股

滙豐表示，H股今年以來累升26%，較A股升13%顯著，H股過去存在大幅折讓，如今已是5年來最小。H股的估值亦變得昂貴，然而，在獲利和現金回報方面H及A股已大致相同。在H股中，聚焦互聯網股、中資證券商，因看好新股市場及交易活動、以及銀行股，因高股息回報率。A股方面，關注科技及醫療保健行業，特別是具備全球擴張潛力的公司。

滙豐又表示，內地股市未來持續有上升空間，現在同時睇好H股和A股，而非單是偏好H股，現在需要更平衡境內及外股票。滙豐認為從估值、企業盈利增長、回報、投資者信心及政策支持等，即使內地股市已經歷一輪上漲後，相關因素仍可支持股市繼續有好的表現，維持內地股市「增持」評級。

風險方面，關注經濟復甦存隱憂，或侵蝕企業盈利，而任何不可預見的監管變化亦可能削弱市場信心。