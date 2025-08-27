信和全年基礎溢利51億元　末期息43仙　淨現金494億元

信和（0083）公布截至今年6月底止全年業績，年內股東應佔淨溢利為40.19億元，按年減少8.7%；股東應佔基礎溢利為51.18億元，按年跌1%，派末期息43仙，連同中期息，全年派息58仙。



公司指出年內應佔物業銷售收入為108.13億元。同時指出總租金收益為34.8億元，按年減少1.8%，租金淨收益為27.82億元。

截至今年6月底，信和手頭淨現金為494.61億元。

信和候任主席黃永光指出，公司將繼續奉行審慎財務原則，憑藉堅實基礎穩步前行。他又指出財政年度後，信和投得一幅極具發展潛力的屯門住宅地皮，展現集團對本港長遠發展的信心及承諾。

信和指出，近期公司推出柏瓏及凱柏峰，市場反應熱烈，自今年7月1日起分別售出逾145伙及630伙。

尖置基礎溢利賺29.6億元

而信和母公司尖沙咀置業（0247）年年股東應佔溢利為23.31億元，按年減少7%，股東應佔基礎溢利為29.6億元，按年增加0.6%，末期息43仙。

至於信和旗下信和酒店（1221）於年內股東應佔溢利為1.03億元，按年增加60.1%，派末期息1.5仙，全年派息3仙。