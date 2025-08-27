信和全年基礎溢利51億元 末期息43仙 淨現金494億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
信和（0083）公布截至今年6月底止全年業績，年內股東應佔淨溢利為40.19億元，按年減少8.7%；股東應佔基礎溢利為51.18億元，按年跌1%，派末期息43仙，連同中期息，全年派息58仙。
公司指出年內應佔物業銷售收入為108.13億元。同時指出總租金收益為34.8億元，按年減少1.8%，租金淨收益為27.82億元。
截至今年6月底，信和手頭淨現金為494.61億元。
信和候任主席黃永光指出，公司將繼續奉行審慎財務原則，憑藉堅實基礎穩步前行。他又指出財政年度後，信和投得一幅極具發展潛力的屯門住宅地皮，展現集團對本港長遠發展的信心及承諾。
近期公司推出柏瓏及凱柏峰，市場反應熱烈，自今年7月1日起分別售出逾145伙及630伙。
尖置基礎溢利賺29.6億元
而信和母公司尖沙咀置業（0247）年年股東應佔溢利為23.31億元，按年減少7%，股東應佔基礎溢利為29.6億元，按年增加0.6%，末期息43仙。
至於信和旗下信和酒店（1221）於年內股東應佔溢利為1.03億元，按年增加60.1%，派末期息1.5仙，全年派息3仙。
信和黃志祥胞弟黃志達旗下家辦 斥4300萬再掃維他奶凱柏峰III現樓住客會所曝光 信置田兆源：貨尾加價3%│多圖瑞銀︰拆息反彈或觸發地產股短期回調 看好信置、太地等信置10.89億奪屯門海珠路住宅地 每呎地價3860元 高過上限37.8%