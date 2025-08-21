凱柏峰III現樓住客會所曝光　信置田兆源：貨尾加價3%│多圖

由港鐵（0066）、信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今日（21日）首度開放現樓示範單位及會所。發展商指，項目預計剩餘的單位，將於短期內加價2至3%。



信置執行董事田兆源表示，項目自早前現樓落成後重啟新一輪銷售，於過去一個月內成功沽出630伙單位，套現超過40億元，並錄得10組大手客入市。當中最大手買家斥資超過5,000萬元購入10伙單位用作收租。

凱柏峰系列累售1463伙、套現108億

而整個項目至今則累售1,463伙單位，共套現108億元。由於銷情理想，集團部署剩餘單位的售價將有2至3%合理加幅。

↓↓凱柏峰住客會所↓↓

+ 1

下半年推錦上路柏瓏第三期、油塘新盤

田兆源透露，集團預計下半年將推出錦上路柏瓏第三期，涉及680伙單位，以及油塘住宅項目，涉及約748伙單位，短期內將進行軟銷活動。

對於後市，田兆源認為買家入市步伐加速，可見已對樓市回復信心，加上預期美國減息，為市場的利好信號，估計今年樓市平穩向好發展。

信置執行董事田兆源。

住客會所及園林共逾7萬呎

凱柏峰項目今日亦首度開放住客會所，項目會所CLUB VILLA GARDA以意式莊園別墅為設計靈感，項目住客會所及園林共超過7萬平方呎。CLUB VILLA GARDA更為區内首個意式別墅會所，由多位國際知名建築及室內設計師打造。

CLUB VILLA GARDA設施多元化，室外設施方面，最矚目為約40米室外游泳池，室外游泳池旁設兩座董事屋「湖畔別墅 Lakeside Villa」及「庭園別墅 Garden Villa 」。「燒烤園BBQ Garden」位於園林之中。

另外會所室内設施種類繁多，包括約25米室内游泳池、「健身室Wellness Centre」及「瑜伽室Yoga Studio」，其中健身室採用品牌Technogym器材。另外亦設有含意大利文化色彩的室內「兒童遊樂室Children Playroom」，配置各式各樣遊樂設施。