HKTVmall母企中期虧損收窄至逾2千萬　GMV跌1.2%　稱眼前僅兩條路

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公佈今年上半年中期業績，營業額18.88億元，按年跌0.5%。淨虧損2,320萬元，較去年同期虧損2,750萬元收窄。每股虧損0.03元。不派息。



期內，總訂單商品交易額按年微跌1.2%至41.83億港元，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增長至4,810萬元。香港電子商貿業務毛利率及混合佣金率上升至23.9%，多媒體廣告收入增長10.9%至7,250萬元。

集團表示，香港電子商貿業務採取審慎策略，透過HKTVplus付費會員計劃及擴大第三方物流服務提升收益，HKTVmall的訂單商品交易額下跌2.5%至40億元。街市即日餸業務表現強勁，訂單總商品交易額按年增長51.1%至1.63億港元。集團持續優化O2O門市策略，擴大自取網絡至全港318個自取點，並推出淘品直送專區，提供與國內主要網購平台同價的產品。

稱眼前只有兩條路

展望未來，集團表示，眼前只有兩條路，一、放棄所有HKTVmall以外的非核心業務，包括街市即日餸、全自動零售商店及系統和生命科學項目。甚至削減HKTVmall新開發功能和人手，務求將成本壓縮至最低，令未來兩三年的盈利創新高。二、貫徹集團過往30年的創新精神，不懼競爭；作出不同的大膽嘗試，摸索不同的生存之道。而集團選擇了後者。

另外，董事會宣佈，自今年9月1日起：執行董事兼董事會現任主席張子建將退任其主席職務，但仍將繼續擔任執行董事及執行委員會及投資委員會成員之職務。獨立非執行董事麥永森將獲委任為主席。