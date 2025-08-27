TVB上半年虧損收窄至1.08億元　不派息　料全年有錢賺

電視廣播（0511，TVB）公布截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔虧損1.08億元，按年收窄，不派息。



公司指出期內總收入為14.98億元，按年減少1%，其中與電視相關的核心業務收入為14.54億元，按年增加1%，主要是電視廣播分部廣告客戶收入增加4%及數字媒體收入增9%。

期內EBITDA為5500萬元，按年增加17%。

對廣告業務持謹慎樂觀

公司指出香港的經濟狀況在過去幾年一直處於困境，今年也不例外。全球地緣政治和貿易前景仍然受到重大不確定因素的影響，這對香港本地經濟及中國內地的經濟造成了壓力。儘管本港股市出現復甦，但香港的主要經濟引擎，如房地產、零售和餐飲，仍然受到需求疲弱和高利率的困擾。然而，公司對今年餘下時間來自地面電視頻道和數字媒體資產的廣告業務前景保持謹慎樂觀。在艱難時期，客戶更加重視每一分廣告支出的回報，而公司無論在香港以至大灣區對消費家庭的廣泛覆蓋，為公司創造了競爭優勢。

公司又表示，根據目前的市場狀況和業務勢頭，預計將於截至今年12月底止年度錄得EBITDA持續按年改善，及實現正數淨利潤。