佐丹奴內地線上銷售飆三成　CEO ：深耕內地市場

佐丹奴（0709）公布上半年業績。儘管面對政治與經濟環境的動盪，集團仍受惠於線上業務表現強勁，營業額按年升1.6%至19.34億元。集團行政總裁 Colin Currie 表示，中國內地線上銷售大幅增長超過三成，公司對中國內地及香港市場前景充滿信心，將持續投入資源拓展業務。集團同時訂下2025年全年收入增長3%至5%的目標，並預期利潤增長速度將高於收入增長。



港澳市場波動中趨穩

Colin Currie 指出，下半年業務表現將依賴整體增長趨勢，尤其是香港市場近期受到惡劣天氣影響，業務出現波動。但他強調，香港作為集團的本土市場，始終具有戰略重要性，公司將繼續更新門店並強化品牌形象。

毛利率第二季起改善

對於毛利率波動，集團執行董事陳嘉偉解釋，主要受非自有品牌業務及產品成本上升影響，但核心品牌業務保持穩定。集團透過平臺分流策略，例如在唯品會清理庫存、在天貓及抖音推廣高價產品，成功實現銷售與毛利率同步增長。毛利率於第二季起有所改善，預計第三季將持續向好。

推出新系列 GC 瞄準年輕客群

產品方面，集團將推出新系列 GC（Giordano Concept），針對20至30歲年輕消費者，提供男女日常時尚單品，定價清晰。GC 系列風格更年輕、潮流，與現有針對25至45歲職場女性的 Giordano Ladies 形成明顯區隔。新系列將率先在中國內地線上平臺發售，並由韓國明星盧正義代言，強化品牌年輕化形象。

中國內地成為「必勝市場」

Colin Currie 表示，中國內地為集團的「必勝市場」，正在重新整頓線下業務，包括關閉效益不佳店鋪、在優質位置開設新店。同店銷售於第二季已持平，目標是維持穩定並逐步改善。集團對中國內地市場中長期發展持樂觀態度，將持續加大資源投入。