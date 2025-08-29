阿里巴巴飆15%　料未來3年即時零售等帶來萬億新成交　雲增速續上

阿里巴巴（9988）公布6月底，首財季業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得335.1億元（人民幣，下同），按年挫18%；總收入就為2476.5億元。公司美股早段大升一成，收市更飆近13%報135美元。



業績會中，阿里回應近期即時零售大戰時透露，預計未來三年閃購和即時零售，為平台帶來1萬億元的新增成交。首階段的目標，是培養用戶和心智，已經超預期實現。集團CEO吳泳銘放話稱，對於AI和消費這兩大歷史性的機遇，公司有足夠的資源進行「飽和式的投入」。



直言外賣業不再一家獨大 料即時零售帶來萬億新成交

阿里巴巴電商事業群CEO蔣凡表示，外賣行業從「一家獨大」，到多平台參與，讓商家和消費者有更多的選擇權，對於行業是有利的。公司真金白銀地投入，可促進就業、消費和經濟。對阿里而言，其預計未來三年閃購和即時零售，為平台帶來1萬億元的新增成交

據蔣凡披露，即時零售方面，8月日訂單量峰值達到1.2億單；周平均日訂單量達到8000萬單。從用戶側而言，閃購月活用戶達到3億，較4月之前增長200%；商戶側而言，有大量新商戶進入；而從物流保障而言，閃購日均活躍騎手數達到200萬的規模，比4月增長3倍，創造了百萬個新增就業。

閃購將提升經營效率 料短期UE虧損縮減一半

而問及淘寶閃購的經營效率，蔣凡直言不可拋開規模談效率，之前其訂單規模幾乎只是同業的三分之一，在許多城市的市佔率不足20%，而如今閃購達到規模領先，便會快速提升效率。其直言，同行在外賣方面做得非常優秀，尤其是經營效率，公司正努力縮小這一差距，提升空間巨大。

短期內，公司的損益收斂包括三大方面，其一用戶結構的優化，帶來新用戶且留存好；其二訂單機構的優化，下一步將持續推高高價值訂單的比例，提升平台整體AOV（平均訂單價值）；其三為履約效率和成本的優化，保證用戶體驗。

公司指，因為短期運力不足，7、8月份對運力做了額外的大規模投資，而隨後物流成本會下降，帶動平台優化。短期預計保持消費者當前優惠投入的情況下，UE（單位經濟效益）虧損可以縮減一半。

此外，在非餐飲類的即時零售方面，阿里也披露指，目前閃電倉數量超過5萬，訂單量按年增長3.6倍，盒馬等原本的業務，也將協同供應鏈系統發揮優勢。電商業務方面，期內客戶管理收入增長10%，得益於Take rate提升所驅動。公司首席財務官徐宏表示，下面的季度還會見到正面的影響，料CMR仍可保持較高增速。

阿里巴巴電商事業群CEO蔣凡。

未來數季雲業務增速續向上 優先考慮市佔率

而本季度，雲收入表現超預期，分部收入按年增長26%，創下過去三年最快增速。吳泳銘表示，未來數季阿里雲增速應仍持續向上。他表示，目前見及需求端旺盛，許多企業在用大模型的能力替代傳統計算，例如車廠、教育類、多媒體應用公司都有一些訓練專有模型的需求。

談及利潤率，吳泳銘就認為，AI對於中國雲計算的變革，會令市場的集中度更高，因此阿里雲目前的目標是超過中國市場平均的增速，優先級為獲取用戶與應用場景，即提升市場份額，而非提升毛利率。

在資本開支方面，公司繼續維持早先提出的，3年投資3800億元的目標，本季度在AI+雲的Capex投資達386億元。過去四個季度，在AI基礎設施以及AI產品研發上累計投入超過1,000億元。

阿里雲集團期內收入為333.98億元，增長26%，為過去三年最快。（資料圖片）

AI與消費均為歷史性機會 有足夠資源「飽和式投入」

吳泳銘強調，阿里巴巴入局即時零售，並非只是在單一消費領域競爭，而是希望升級成為大消費平台，滿足一站式的消費需求。長期目標是滿足10億消費者的購物與生活消費全場景，創造體驗最優、消費者數量最多、消費頻次最高的大消費平台，引領未來30萬億規模的大消費市場。

阿里續指，AI與消費都是歷史性的大機會，兩邊的投資都是戰略性的，必須把握。其放話稱，阿里無論是能力、資源、現金亦或資產負債能力，均有足夠的資源進行「飽和式的投入」。