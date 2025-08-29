阿里巴巴經調整少賺18%　雲收入增26%為過去三年最快　盤前漲3%

阿里巴巴（9988）公布6月底，首財季業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得335.1億元（人民幣，下同），按年挫18%，遜於市場預期的376億元。總收入就為2476.5億元，按年增2%，較市場預期的2532億元為低。若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入增長將為10%



公司績前股價偏弱，全日收跌0.1%，報115.7港元，成交額為128.9億港元。公司美股盤前轉漲，現升3.1%，報123.4美元。



值得一提的是，一如公司早先預告，將旗下外賣平台餓了麽、線上旅遊平台飛豬，併入阿里中國電商事業群。今次業績披露，不再採取早先「1+6+N」的模式，而以阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團及所有其他，合計四大類別披露。

阿里巴巴官方披露，最新業務框架。（資料圖片）

電商集團客戶管理收入增10% 閃購帶動淘寶月活增長

阿里巴巴中國電商集團季度收入增長10%至1,400.72億元，客戶管理收入增長10%至892.52億元，主要由Take rate同比提升所帶動。即時零售業務收入同比增長12%至147.84億元，由淘寶閃購訂單量增長所帶動。

公司於4月底推出「淘寶閃購」服務，在即時零售的大幅投入，旨在建立即時零售的消費者心智和擴大業務規模，在8月前三周帶動淘寶app的月度活躍消費者按年增長25%。而88VIP會員是我們購買力最高的消費群體，本季數量持續同比雙位數增長，超過5,300萬。

雲集團收入大增26% 為過去三年最快

雲智能集團收入為333.98億元，增長26%，為過去三年最快。本季度，整體收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）同比增長也加速至26%。這一增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所帶動，其中包括 AI 相關產品採用量的提升。AI相關產品收入連續八個季度實現三位數的同比增長。

AIDC接近盈虧平衡

此外，國際電商方面AIDC收入增長19%至347.41億元，主要由跨境業務的強勁表現所帶動。AIDC 在戰略上一直聚焦於重點地區，繼續專注於運營效率，帶動其虧損同比和環比均大幅收窄。公司表示，該分部已經接近盈虧平衡。