投委會﹕穩定幣作跨境匯款工具　若被廣泛接納　或降支付成本

香港穩定幣條例已於今年8月1日生效。投委會主席杜淦堃出席電台節目時表示，穩定幣主要用途是作為跨境滙款工具，日後若被社會廣泛接納，有機會減低跨境支付成本。



杜淦堃指出，穩定幣與虛擬貨幣有關，由私營機構發行，以美元等主流法幣資產做抵押，而以加密貨幣作抵押品，相應之下波幅則很高，建議理解不足的市民不應投資相關產品。

他稱早前就港人的理財能力進行研究，結果顯示港人投資能力水平有上升趨勢，反映理財教育做得好；研究亦顯示港人理財知識較高，對於概念風險、通脹等有認識，但欠缺長遠規劃，理財態度需要改進；並認為每個時代都有不同挑戰，教育工作是做不完。

金管局鼓勵內企來港設財資中心

另一方面，據內地媒體報道，金管局副總裁陳維民在第七屆粵港澳大灣區金融發展論壇表示，局方積極鼓勵內地企業在香港成立海外業務總部及企業財資中心，統籌海外資金的調配。

陳維民指出，在支付方面，當前全球支付系統仍有中間環節多、支付成本高的痛點。隨着科技的發展，這些問題將逐步得到解決，其中一個例子是區塊鏈技術在支付領域的應用，目前香港同步推進央行數字貨幣、商業銀行貨幣等應用，希望為未來的跨境貿易和投資的支付提供更便捷、更有效益的解決方案。