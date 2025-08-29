77歲婦兌300萬穩定幣　騙徒蠱惑夾萬擸錢逃　真名租舖穿崩3人被捕

上環周一（25日）發生虛擬貨幣騙案，一名七旬婦到一間假虛擬貨幣找換店，欲將300萬元現金兌換成「穩定幣」時，騙徒將現金放入店內一個「蠱惑夾萬」，伺機從夾萬背後取走現金逃去。



警方經過深入調查及翻查大量閉路電視，在周二至周四（26日至28日），以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」罪拘捕3名涉案男女，包括租用店舖的負責人，部分人有黑幫背景。據悉，受害人為退休女教師，目前尚有約200萬元失款未尋回。



警方在行動中起回部分涉案款項，據悉目前仍有約200萬元失款尚未尋回。（梁偉權攝）

假夾萬前後均可開 騙徒放入現金從後打開取錢

中區警區本周一（25日）接獲一名77歲本地女子報案，稱她當日下午帶同300萬元現金，到上環急庇利街一間虛擬貨幣找換店購買穩定幣。受害人到達店舖後，獲兩名中國籍男店員引領到店內招待，點算現金後，其中一店員將該300萬元現金，放入安裝店舖櫃位地下、一個用作掩飾、前後均可打開的「夾萬」內。

其後，兩名店員分別藉詞離開店舖，並在店外從假夾萬背後，取出300萬元現金。由於受害人的電子錢包，當時陸續收到共值約7.8萬港元的穩定幣，因此她不虜有詐，直至等候較長時間後，發現兩名店員去如黃鶴，始驚覺已經受騙，隨即報警求助。案中受害人合計損失約292萬港元。消息指，受害人在網上透過轉介，輾轉到涉案店舖進行交易。

警方破獲上環急庇利街一間假虛擬貨幣找換店。（梁偉權攝）

有被捕人用自己名義租舖犯案

由於案件明顯早有預謀，涉及一定程度的規模和組織，中區警區科技及財富罪案組同日接手調查，經過深入調查情報分析，以及翻查大量「銳眼計劃」等的閉路電視片段後，鎖定涉案者身份，於周二至周四（26日至28日）以「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」罪，在上水及長沙灣，拘捕兩男一女。

中區警區科技及財富罪案組督察曾健華指，被捕人均為本地人，年齡介乎24歲至58歲，部分人有黑幫背景。當中兩名被捕男子涉嫌聯同其他涉案者，開設虛擬貨幣找換店作幌子，趁客人以現金交易時盜去現金。據悉，其中一名被捕人用自己名義租用店舖，有關店舖已租用一年，惟一直未有營運，直至最近重新裝修。

其中一名33歲的被捕男子，將被落案暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」，案件將於明日（30日）上午於東區裁判法院提堂。同樣被捕的58歲男子及24歲女子，則暫時獲准保釋候查。據悉，該女子與33歲男被捕人為情侶。

警方中區警區科技及財富罪案組督察曾健華交代案件。（梁偉權攝）

警料已偵破黑幫操控找換店 200萬元失款未尋回

警方在行動中起回部分涉案款項，但據悉目前仍有約200萬元失款尚未尋回。警方正追查其餘涉案者，並追蹤剩餘失款下落，不排除將有更多人被捕。警方相信，行動已成功偵破一個由本地黑幫集團操控的找換店。

香港法例第656章《穩定幣條例》 已於今年8月1日生效，按照條例規定，只有認許提供者可以提供穩定幣，如果非指明的受監管機構，向香港公眾銷售穩定幣則屬違法。警方提醒市民，在進行穩定幣交易的時候，應先向相關監管機構查詢平台是否已獲發牌，以免墮入騙徒的圈套。