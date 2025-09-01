理想供應商禾賽科技通過上市聆訊　或成首家通過科企專線掛牌新股

內地激光雷達（LiDAR）製造商﹑已於美國掛牌的禾賽科技，已通過聯交所上市聆訊，意味可在短期內啟動上市程序，有望成為首家透過「科企專線」渠道，遞表上市的首宗案例。《彭博》早前指，禾賽科技計劃最快於9月在香港上市，集資約3億美元，相當於23.4億港元。



禾賽科技於8月19日獲中證監批出境外上市備案通知書，並計劃發行不超過5,123.62萬股境外上市普通股。

股東包括小米及美團

據介紹，禾賽科技是於2014年成立，主要研發及生產激光雷達傳感器，被廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。

禾賽科技的股東包括小米 （1810） 、百度 （9888） 、美團 （3690） 、高瓴資本、啟明創投、德國博世等，客戶涵蓋理想 （2015） 、極氪、零跑 （9863） 等車企。

上季收入逾7億人民幣

據統計，2022至2024年期間，禾賽科技分別實現約8.04萬、22.21萬、50.19萬台激光雷達出貨收入。於今年首季，禾賽科技出貨量達19.58萬台，按年多2.3倍。據統計，全球ADAS市場中，產品的累計出貨量排名第二。

據財報顯示，禾賽科技今年第二季收入7.06億元（人民幣，下同），增長53.9%，主要受中國市場ADAS激光雷達產品出貨量和銷售增長帶動：淨利潤4,410萬元，對比去年同期虧損7210萬元，每股基本盈利為0.33元。