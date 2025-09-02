極兔速遞半年經調整淨利潤飆近1.5倍　東南亞市佔率升至32.8%

極兔速遞（1519）早前公布2025年中期業績，公司首席財務官鄭世強在電話會議上表示，公司的業務量和盈利指標正持續提升。上半年，公司總包裹量按年增長27%至139.9億件，總收入按年增長13.1%至55億美元。



盈利方面更有令人驚喜的上升，上半年淨利潤錄得8,893.2萬美元，按年增長186.6%；經調整淨利潤則達1.6億美元，增長147.1%。經調整EBITDA按年升24.2%。

東南亞市場份額飆升 穩居行業首位

從業務分佈看，公司的非中國市場收入佔提升至43%，有助平衡中國市場的激烈價格戰影響，也反映其全球化戰略成效。其中，比較其他物流快遞公司，極兔以其在東南亞的龍頭地位突出。期內，公司在東南亞的包裹量按年增長57.9%至32.3億件，市佔率再提升5.4個百分點至32.8%，已連續六年保持市場第一位。

與此同時，公司東南亞收入，按年升29.6%至19.7億美元；經調整EBITDA升50.5%至3.1 億美元，而單票成本則按年下降16.7%。

分析認為，極兔在東南亞已投入多年，已熟悉當地市場的地域特性和消費習慣，一直拓展與當地的電商平台和非平台商戶建立合作，此優勢非其他後來者能輕易複製。近年，東南亞的電商消費逐步成熟，除了來自Tiktok shop、Lazada等大平台的業務增長，極兔管理層表示，公司也受惠於非平台業務包裹量的增長，對其業務結構和利潤有相當正面的影響。

新市場實現經調整 EBITDA 扭虧為盈

除了東南亞，公司的新市場表現也值得關注。公司近年積極開拓中東和拉丁美洲等新市場，上半年其新市場的經調整EBITDA首次扭虧轉盈，錄得156.9萬美元，相較去年同期虧損784.1萬美元，有明顯好轉。公司表示，今年在墨西哥及巴西與拉美最大電商平台Mercado Libre達成合作，料未來業務會再增長。

公司管理層又指出，靠著東南亞及中國市場累積的多年運營經驗，公司可將經營模式逐步應用至新市場，並提升運營效率。由此可見，這表明公司對其全球化戰略在不同區域的適應性，以及團隊的執行力，有強大信心，未來也可應用於擴張其他國際新市場。

中國市場持續盈利 客戶結構趨向改善

過去幾年，中國快遞行業普遍面臨「增收不增利」的挑戰，尤其在激烈價格戰下，利潤空間受壓。在此背景下，極兔上半年中國市場收入約31.4億美元，按年增長4.6%；經調整EBITDA錄得1.6億美元，仍維持盈利韌性，是得力於對成本的控制。期內，公司的中國單票成本按年下降10.3%。

但公司提到，隨著國家郵政總局「反內捲」政策在近月出台，行業內價格競爭已趨於理性，而且公司正有策略地優化客戶結構，加上公司正加大對智能分揀、無人車配送等科技的投入，無人車網絡已覆蓋國內多個省市，全網共投入900 輛無人物流車，相信這些利好因素支持下，下半年公司有望實現穩健增長。

在科技投入方面，極兔在全球擁有約19,200個網點，239個轉運中心，並配備337套自動化分揀線，此等基礎設施之建設，或為其運營效率提供支撐。極兔速遞集團副總裁后軍儀表示，未來將繼續深耕市場，深化精細化管理，持續投資於科技與創新，提升服務體驗和運營效率，實現公司的長期及可持續增長。