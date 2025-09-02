美股｜道指收市跌249點　納指挫0.82%　Nvidia跌近2%

美股周二（9月2日）在假期後重開，市場關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 關稅的合法性，3大指數下跌，道指最多曾跌596點或1.31%、納指曾跌422點或1.96%、標指最多跌99點或1.54%，至收市跌幅均有所收窄。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間9月3日

【04:25】Tesla蘋果Amazon均跌逾1%

道指收市報45,295.81點，跌249.07點或0.55%；納指收報21,279.63點，跌175.92點或0.82%；標普500指數收報6,415.54點，跌44.72點或0.69%。

重磅科技股方面，Nvidia收市跌1.97%，每股收報170.74；Amazon跌1.60%、Tesla跌1.35%、蘋果公司（Apple）挫1.04%、微軟亦跌0.31%。

【04:08】中概股指數升0.52%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.52%。其中，阿里巴巴漲2.57%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

【04:15】美元指數上揚 現貨金價漲逾1.5%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.38，升0.69%。其中，美元兌日圓最新報148.36，升0.79%。

金價上升 。現貨黃金每盎司最新報3,535.21美元，升58.71美元或1.69%。

【04:13】紐約期油升2.47%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報65.59美元，升1.58美元或2.47%。倫敦布蘭特期油收報69.14美元，漲0.99美元或1.45%。

【03:20】紐約期金升穿3,600美元

紐約期金站上每盎司3,600美元，日內漲2.39% ，再創歷史新高。

【03:14】恒指夜期收報25,445點 低水52點

恒指夜市期指收報25,445點，升36點，較恒指收市25,496點，低水52點，成交17,668張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間9月2日

【22:44】 Nvidia跌逾2.8%

道指最新報45,223點，跌321點或0.70%；納指最新報21,227點，跌227點或1.06%；標普500指數現報6,399點，跌60點或0.93%。 其中，Nvidia最新跌逾2.8%。

【22:42】紐約期油漲逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.87美元，升0.86美元或1.34%；倫敦布蘭特期油每桶報68.40美元，升0.25美元或0.37%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,419.44美元、24小時內約升2%。