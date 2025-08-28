美股｜道指收市升71點　標指升破6500點再創新高

美股周四（8月28日）早段個別發展，道指曾跌122點，但至收市反升71點；標指再創收市新高紀錄。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月29日

【04:32】油價升逾0.7%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報64.60美元，升0.45美元或0.70%。倫敦布蘭特期油收報68.62美元，漲0.57美元或0.84%。

【04:25】Nvidia收跌0.82%

道指收市報45,636.90點，升71.67點或0.16%；納指收報21,705.16點，漲115.02點或0.53%；標普500指數收報6,501.86點，升20.46點或00.32%。

重磅科技股方面，前一天公布季績的Nvidia收市跌0.82%，每股收報180.12美元。另外，微軟升0.57%、蘋果公司（Apple）升0.90%、Amazon漲1.08%；Tesla則跌1.04%。

【04:08】中概股指數升0.14% 攜程飆近15%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.14%。其中，阿里巴巴跌2.18%，攜程績後漲14.92%。

【03:14】恒指夜期收報25,104點 高水105點

恒指夜市期指收報25,104點，升198點，較恒指收市24,998點，高水105點，成交14,461張。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

本港時間8月28日

【22:52】 Nvidia暫跌0.8%

道指最新報45,442點，跌122點或0.27%；納指最新報21,642點，升52點或0.24%；標普500指數現報6,480點，跌1點或0.02%。 其中，前一天公布季續的Nvidia暫跌0.81%。

數據方面，美國次季國內生產總值（GDP）環比年率終值增長3.3%，高於市場預期的升3.1%。另外，美國首次申領失業救濟人數按周減少5,000人，跌至22.9萬人，略低於市場預期的23萬人。

【22:44】油價跌逾0.6%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.71美元，跌0.44美元或0.69%；倫敦布蘭特期油每桶報67.03美元，跌0.41美元或0.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,054.26美元、24小時內約升1%。