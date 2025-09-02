美股｜3大指數早段同跌逾1%　道指最多挫近600點

美股周二（9月2日）在假期後重開，市場關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅的合法性，3大指數早段大幅下跌，道指最多曾跌596點或1.31%、納指曾跌410點或1.91%、標指最多跌90點或1.40%，其後跌幅均有所收窄。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間9月2日

【22:44】 Nvidia跌逾2.8%

道指最新報45,223點，跌321點或0.70%；納指最新報21,227點，跌227點或1.06%；標普500指數現報6,399點，跌60點或0.93%。 其中，Nvidia最新跌逾2.8%。

【22:42】紐約期油漲逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.87美元，升0.86美元或1.34%；倫敦布蘭特期油每桶報68.40美元，升0.25美元或0.37%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,419.44美元、24小時內約升2%。