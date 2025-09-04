十月稻田2025中期凈利大漲97.7%，品類、渠道、品牌多維驅動

在健康飲食理念不斷深化的背景下，食品市場迎來了新一輪發展機遇。8月28日，家庭食品創新企業十月稻田公布了2025年中期業績報告，多項核心指標表現亮眼。數據顯示，報告期內集團實現營業收入30.64億元，同比增長16.9%；經調整凈利潤達2.94億元，同比大幅增長97.7%；凈利潤率也由去年同期的5.7%提升至9.6%，盈利能力顯著提升。



核心品類穩健增長，多品類戰略釋放新動能

報告期內，十月稻田核心品類穩健增長，多元品類布局成效顯著。

大米產品作為核心業務，營收達到20.66億元，同比增長21.0%；玉米品類營收4.33億元；雜糧、豆類及其他產品收入同比增加29.3%至2.74億元。

值得註意的是，多元品類布局在報告中被多次提及。十月稻田全面致力於成為家庭食品創新專家，洞察消費者多場景、多樣化需求，不斷進行品類創新，圍繞家庭輕食,健康,低脂等核心需求，拓展了家庭食品的版圖。不斷進行玉米品類創新，優化產品盈利結構，提升經營效率，進一步向休閑食品進軍，推出燒烤味玉米、麻辣味玉米、水果玉米粒、即食玉米段、歐芹大蒜鹽等，致力於滿足"好吃+健康+便捷"的三重需求，並同步提升產品開發能力,以觸及更廣闊的消費需求市場。

全渠道戰略深化，渠道效率與覆蓋雙提升

十月稻田持續優化渠道結構，推動盈利質量穩步提升。從半年報來看，在線渠道收入18.37億元，占總收入的60.0%，依然是主要收入來源；現代商超渠道收入4.96億元，占比增加至16.2%，主要由於持續深耕現代商超渠道,擴充品類；直接客戶收入5.63億元，同比增加75.1%，半年報中顯示由於品牌認可度提升,企業及個人客戶的銷量增加,來自農產品公司的銷售收入有所增加；經銷網絡收入1.68億元，同比增加29.8%，反映了公司在報告期內持續開拓經銷渠道。

據了解，十月稻田已建成廣泛覆蓋的全渠道生態，持續加強與山姆、胖東來等高勢能渠道的合作，並積極布局小象超市、樸樸超市、叮咚買菜等即時零售平台，為未來業績增長開辟新空間。

品牌煥新升級，全域營銷強化品牌力

2025年，十月稻田正式升級品牌定位為“家庭食品創新品牌”，同步更新品牌傳播語為“十月稻田 中國味 香香香”，品牌價值及用戶情感鏈接進一步強化，實現從品類心智占位到品牌心智占位的過渡。

半年報中表示，十月稻田依托“流量+內容”雙輪驅動模式，通過打造“雙創始人”IP，聯動《新白娘子傳奇》等頭部IP，讚助馬拉松，深度覆蓋機場、高鐵等高勢能場景……開展了一系列全域整合營銷活動，持續提升品牌影響力和美譽度，構建從產品到品牌的文化符號，講好新一代國民品牌故事。

十月稻田始終致力於用健康、優質、安全的食品為更多家庭的美好生活服務，並已多年保持行業領先。據弗若斯特沙利文市場地位認證，十月稻田累計服務1.4億中國家庭用戶、連續六年東北大米中國銷量領先、連續兩年玉米品類中國銷量領先。

綜合來看，十月稻田通過夯實核心業務、拓展創新品類、深化全渠道布局，實現了2025年上半年業績的高質量增長。這份中期成績單不僅彰顯了其戰略布局的前瞻性與持續創造價值的韌性，也凸顯出其在家庭食品賽道上的競爭力。期待十月稻田依托自身優勢進一步構建差異化競爭壁壘，為食品行業創造持久價值。

（資料由客戶提供）