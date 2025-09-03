A股｜高盛稱客戶對中國股市信心改善　對沖基金加碼入市

中港股市今年表現理想，大行高盛指出股市上揚仍具有後勁，又認為股市上揚與內地散戶投資者擁有23萬億美元存款，為A股進一步上揚帶來希望。



雖然大行紛紛唱好，但是A股今日低收，上證指數收市報3797點，跌60點，深成指數收市報12472點，跌81點。

《彭博》報道，在中國股市重獲資金流入的背景下，高盛表示樂觀，並稱該公司正在香港和印度招聘人才。亞太區（除日本外）總裁Kevin Sneader稱，「我們從客戶和投資者那裡聽到的是，對中國股市的信心已改善」，又指出﹕「中國仍然面臨許多挑戰，但股市上漲是有些後勁的」。

日前升滬深300指數目標

上周，Kinger Lau等高盛策略師上調了滬深300指數的年終目標位，理由包括估值具有吸引力、高個位數的趨勢利潤增速、散戶興趣以及潛在的資產重新配置等。

Kevin Sneader於1月時稱，客戶正在觀望中國當局會否推出重大刺激措施。他周三表示，長期投資者仍希望形勢變得更加清晰，但流入中國的對冲基金資金增加。他還說，股市上漲的「一大推動力」仍是擁有過剩儲蓄的中國散戶投資者。中國散戶坐擁23萬億美元存款，這就帶來了他們將推動A股更上一層樓的希望。

正於香港及印度招聘人手

此外，Kevin Sneader表示，高盛正在印度招兵買馬，重點是孟買的新辦公室以及海得拉巴和班加羅爾。他還表示，在儲備交易豐富的情况下，香港辦公室也在招聘。