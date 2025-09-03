比亞迪料今年海外銷售達80萬輛　續深化本土化及全球化戰略

比亞迪（1211）品牌及公關處總經理李雲飛表示，從當前市場表現看，對今年全年海外市場銷量達到80萬輛目標應該沒問題。他又稱，中國汽車品牌正迎來全球化最佳視窗期，未來將有更多中國品牌進入全球前十位置。



李雲飛接受《每日經濟新聞》訪問時表示，比亞迪將繼續秉持「技術為王、創新為本」發展理念，深化全球化和本土化戰略。大眾、Tesla、豐田都是全球化車企，包括比亞迪在內中國汽車品牌全球化才剛開始，相信未來會有更多中國品牌進入全球車企前十。

上半年海外市場銷量佔20%

截至今年7月，比亞迪新能源車已進入全球逾112個國家及地區，在意大利、土耳其、西班牙、巴西等國家取得上半年新能源車銷量第一。「騰勢」及「仰望」兩大高端品牌陸續在多個海外市場亮相，將逐步面向海外市場發布新產品。首8個月比亞迪全球新能源汽車銷量約286.39萬輛，按年增23%，乘用車及皮卡海外銷量逾63萬輛，已遠超去年全年。

去年海外銷量佔總銷量10%，今年上半年已升至20%，未來比例將持續提升。今年海外市場銷量目標80萬輛，較去年41.7萬輛，即升約92%。