比亞迪在歐銷量已超特斯拉　「中國風」料將席捲慕尼黑車展

2025年德國國際汽車及智能出行博覽會（IAA MOBILITY 2025，即慕尼黑車展）將於9月9日至14日舉行。《彭博社》以「中國混動汽車和電動汽車強勢登陸慕尼黑，進軍歐洲市場」為題報道稱，中國車企正準備在歐洲推出一系列混合動力與純電動汽車，並計劃借本屆車展開啟新一輪擴張。



《觀察者網》9月1日報道，比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車等將展示新款車型，期望拓寬產品線，延續成果，加快進軍歐洲。數據分析機構Dataforce最新統計顯示，中國電動汽車在歐洲市場持續增長，今年7月混動汽車銷量份額創下9.7%紀錄，中國品牌電動汽車市佔率達9.9%，在整體汽車市場的佔有率則為5.3%，連續三個月突破5%。

本屆展會舉辦之際，正值歐盟於2024年10月結束所謂「反補貼調查」，並對中國電動汽車徵收為期五年的「最終反補貼稅」，中歐貿易緊張局勢升溫。但中國車企仍保持增長，推出不觸發關稅的混合動力和內燃機車型，並建立本地合作關係，部分企業還承諾在歐洲設廠。

Dataforce分析師朱利安．利辛格指出，中國車企在混動汽車領域表現突出，「這股增長勢頭似乎尚未結束」，並認為隨著新車型推出，「未來仍有增長潛力」。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，今年7月歐盟及相關國家插電式混動汽車銷量飆升52%，電動汽車註冊量增長34%，帶動新車市場創下15個月最大增幅。

《觀察者網》文章指出，比亞迪在歐洲的銷量已超越特斯拉，並在匈牙利與土耳其設廠以避開關稅。該公司將在本屆車展發布海豹06DM-i旅行車，與大眾帕薩特競爭。小鵬汽車將推出P7改款車型，提升續航與充電速度。零跑汽車將與斯泰蘭蒂斯合作推出電動掀背車B05，對標大眾ID.3。吉利旗下極星將發表Polestar 5豪華旅行車，採用粘合式鋁制底盤。奇瑞則計劃在德國推歐萌達與捷途品牌。

同時，供應鏈企業亦組成龐大「中國軍團」，包括寧德時代、禾賽科技及自動駕駛初創企業元戎啟行與初速度等。

回顧2023年的慕尼黑車展，中國展商佔據半壁江山，德國專家杜登赫費爾稱那是「一個轉折點」。多家歐洲媒體報道指出，中國車企的攻勢令歐洲業界感到危機。