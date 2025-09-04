推動港黃金交易　許正宇﹕分階段提升機場貴金屬儲存庫容量至千噸

香港政府正致力推動香港成為國際黃金交易中心。財經事務及庫務局局長許正宇於網誌指出，行政長官李家超在2024年《施政報告》中提出，香港將以黃金作為切入點，建立大宗商品交易生態圈。政策重點包括拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，為金融業開創新增長點。隨着全球市場對黃金的需求上升，香港正全力把握機遇，朝着建設國際黃金交易中心的目標穩步前行。



他指出財庫局於2024年12月成立了「推動黃金市場發展工作小組」，聯同監管機構、交易所及業界代表，深入研究可行的發展策略，為下一階段的政策落實奠定基礎。

他進一步指出自推動發展香港成為黃金交易中心的工作啟動以來，已在多個範疇取得實質進展。在倉儲容量方面，香港機場管理局已將香港國際機場的貴金屬儲存庫容量提升3分1至200公噸，並正計劃分階段擴展至1,000公噸，為支持香港現貨黃金交易、交割及儲運提供堅實後盾。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

香港成上金所首個境外交割倉庫

另一項標誌性成果，是上海黃金交易所於2025年6月在香港啟用其國際板指定倉庫，並推出以香港為交割地的黃金合約。這是上金所首次在境外設立交割倉庫，不僅為國際投資者提供人民幣計價、境外交割的交易選項，也進一步鞏固香港人民幣離岸市場的核心地位。這不單只是一項具體合作成果，更象徵香港在國家黃金市場國際化進程中發揮着越來越關鍵的作用。

許正宇表示，黃金市場的增長潛力正日益顯現。2025年第二季，全球官方黃金儲備增加166噸，反映各國央行持續視黃金為穩定資產的基石。在資本市場波動與通脹風險並存的背景下，黃金ETF與實金投資需求強勁，進一步鞏固其作為避險與資產配置工具的吸引力；加上人工智能與高端電子應用對工業用金屬的需求持續增長，使黃金市場的整體需求結構更為多元，亦更具韌性。就此，香港作為具備穩健法律制度、資金自由流動、與國際接軌的金融中心，乘著這戰略東風推動黃金市場發展，正當其時。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

他指出現正積極構建制度化、產品多元、與國際接軌的生態圈，並會繼續與業界、監管機構及相關持份者保持緊密溝通，按優次逐步落實工作。這不僅是金融市場的發展工程，更是香港在國際經濟版圖中，深化與實體經濟連結、提升金融基建競爭力的戰略部署。