黃金白銀價格上半年齊攀升　內媒引業內人士　稱三大原因推高銀價

在今年上半年,黃金及白銀等貴金屬獲投資者追捧,世界黃金協會最新發表的2025年黃金年中展望報告指出,黃金繼續保持創紀錄的速度,期內以美元計價上漲26%,同時指出以各種貨幣計價,黃金回報率均達到了兩位數。



報告指出,美元走弱、利率處於區間以及高度不確定的地緣經濟環境,導致了強勁的投資需求。

白銀價格同樣處於強勢,據內地傳媒《第一財經》指出,今年以來,白銀價格快速上漲,年內累計升幅約35%。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo