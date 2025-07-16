黃金白銀價格上半年齊攀升　內媒引業內人士　稱三大原因推高銀價

在今年上半年，黃金及白銀等貴金屬獲投資者追捧，世界黃金協會最新發表的2025年黃金年中展望報告指出，黃金繼續保持創紀錄的速度，期內以美元計價上漲26%，同時指出以各種貨幣計價，黃金回報率均達到了兩位數。



報告指出，美元走弱、利率處於區間以及高度不確定的地緣經濟環境，導致了強勁的投資需求。

白銀價格同樣處於強勢，據內地傳媒《第一財經》指出，今年以來，白銀價格快速上漲，年內累計升幅約35%。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

水貝市場商戶稱銀價每小時皆在變

報道又指出，近日實地探訪了深圳水貝金銀交易市場，有商家表示，年初以來該市場的白銀料價已經漲了超過20%，並感受到以投資銀條為代表的投資性需求上升。另有商家稱，他們目前取貨價格跟國際銀價綁定，每小時都會變。

報道引述業內人士認為，工業、避險、減息這三方面的需求，為銀價上漲提供了支撐。