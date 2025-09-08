UNIQLO攻港20年　美麗華店變身九龍最大旗艦　可邊嘆咖啡邊揀衫

今年是UNIQLO進駐香港二十週年，品牌宣布將全面升級其香港首間分店位於尖沙咀美麗華廣場門店，並於10月17日開業。UNIQLO香港及澳門營運總監太田友幸接受《香港01》訪問時表示，新店將成為九龍區最大UNIQLO門店，銷售面積擴至逾27,000平方呎，今年會繼續翻新門店，但是否增開門店，則要視乎市場及客戶需求。



美麗華店引入三大升級服務

為應對本地消費者需求，太田友幸指出，UNIQLO推行「個店經營」策略，以各個分店為主體，根據各個區域的特性，建立互動方式，並於去年啟動「拆舊建新」店舖翻新計劃，目前已翻新太古城中心店及美麗華門店。

太田友幸介紹，太古城中心店同時首度引入UNIQLO Coffee及兒童圖書館，顧客可以一邊買衫，一邊飲咖啡，而全新美麗華店將引入提供修補服務的RE.UNIQLO STUDIO、UNIQLO Coffee休憩空間、UTmel個性化T恤及布袋定制服務，並將成為日本以外首批推出Smart Locker自助取貨服務的門市之一，只需透過UNIQLO手機應用程式掃瞄條碼，即可在店舖領取網上訂單。

太田友幸表示，UNIQLO推行「個店經營」策略，以各個分店為主體，根據各個區域的特性，建立互動方式。（黃文琪攝）

T恤、HEATTECH成港人最愛

太田友幸又指，UNIQLO於2005年在香港開設首間分店，至今在港澳地區共擁有35間分店及網路旗艦店，會員人數超過300萬，香港區擁有2,000名員工。他補充，今年會繼續翻新門店，但是否增開門店，則要視乎市場及客戶需求，對於香港市場仍有信心。

UNIQLO進駐香港20年，太田友幸指，香港天氣非常炎熱，因此推出了無袖T恤，例如，AIRism棉質無袖T恤和男裝DRY-EX無袖T恤，正是源自香港顧客的心聲而誕生。同時香港顧客追求便利性，也推出了免燙恤衫。不過U AIRism 棉質寬鬆圓領T恤至今仍每年穩居香港頭號暢銷產品地位。另外，HEATTECH保暖系列也是香港地區暢銷產品，同時，在訪港旅客和外遊需求帶動下，HEATTECH年銷量亦已恢復到疫情前的水平。