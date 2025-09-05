陳翊庭：港交所正處理逾200宗上市申請　一半涉科企

港交所（0388）行政總裁陳翊庭出席活動時表示，新股勢頭持續，上市科正處理逾200宗上市申請，其中一半來自科技企業。新股發行規模也大增，截至8月底，融資總額達1,345億元，按年升近六倍，遠超全球增幅。



陳翊庭指出，港股融資活躍度提升，反映市場信心持續增強，尤其是「A+H」上市模式表現突出，佔上半年總融資額的七成，成為推動市場增長的重要動力。

她又指，企業上市後的再融資發行活動在今年也呈現強勁增長，截至8月底再融資總額高達3580億元，是同期新股市場募資金額的兩倍以上。因科技板塊估值顯著提升，科技企業積極融資，今年再融資總額中近40%來自科技企業。

18A及18C申請共36宗

陳翊庭表示，截至8月底正處理24宗18A生物科技公司上市申請，及12家特專科技公司通過18C章申請上市。這些企業涵蓋視覺智能、元宇宙與數字內容平台、智能駕駛、機器人等多個前沿領域，充分展現出香港市場對創新企業的強大吸引力與包容性。

她指，港交所已完成對新股定價機制等優化改革，相關上市規則上月正式實施，相信能提升香港新股市場競爭力，未來將持續優化制度安排，確保上市制度與時並進，更好滿足企業和投資者多元化需求。