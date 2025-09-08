冠軍分析師張憶東料港股迎超級長牛　今年高位可觸及28000點

港股年內已累升逾25%，但是仍然獲分析師唱好。有冠軍分析師之稱﹑興業證券全球首席策略分析師張憶東於報告內預期，港股將會迎來「超級長牛」，年期可以長達20年至30年。他又預料今年港股高位會在深秋出現，屆時恒生指數有望觸及28000點；認為至今年底時，港股將會跑贏全球。



若人民幣升穿7將引發資金入股市

張憶東指出，過去幾個月金管局不斷回收流動性以維護香港聯繫滙率制度，令香港銀行間的資金利率從零左右上升到3厘左右，這可以理解為階段性的流動性衝擊。而外資在外賣內捲的趨勢下，進一步沽空互聯網。但香港也會伴隨聯儲局減息，流動性環境將會顯著轉好，外資或會平倉，帶來港股急升，「從現在做空互聯網的壓力，後面變成逼空的動力」。該行亦預期第四季人民幣兌美元或到7左右，屆時將會有外資，尤其是非美的長綫基金，也包括美國、歐洲在內的對冲基金，將會主動加倉港股。

他認為，港股可能11月前後有希望站上28000點，恒生科技指數則有希望到6000至6200點左右的區間。他相信從現在到年底，港股會跑贏全球，比美股及A股彈性空間更大。他又指，中長綫這輪長牛可能達20至30年，主因資本市場將取代房地產發揮資源配置的核心樞紐作用，推動社會財富從低效率資產轉移到科技、新消費等新質生產力領域，並形容「有形的手」將發揮關鍵作用，避免市場大起大落，推動市場穩健上行。

板塊上，張憶東強調，港股互聯網股一定是被錯殺，即使內捲還在繼續，這已反映在股價中，估計互聯網的敘事在第四季開始從外帶內捲，變成如美股的科技賦能、科技成長、AI賦能的宏大敘事，板塊的基本面邏輯正在悄悄地反轉。

料創新藥爆發力更強

張憶東認為，創新藥、新消費以及AI都是策略性資產，並形容創新藥較新消費的爆發力更強，因為兼具了消費及科技。中國的創新藥已由仿製的、跟跑的，開始到了引領者、領跑者。