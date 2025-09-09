拆局｜十月稻田市值逼近百億　被調出港股通反現投資價值？

港股通標的名單定期調整於9月8日正式生效，此次各有20隻新調入、新調出股份。根據恒生指數公司的港股通調整規則，屬於恒生綜合小型股指數成分股、且不屬於A+H股的股票，若在檢討考察日前12個月的平均月末市值低於40億港元，將有可能被調出港股通股票名單。 這項規則旨在確保港股通的成分股能夠維持一定的規模和流動性，符合南向互聯互通的資格要求。被調出名單的股份通常會觸發被追蹤指數的被動型資金「技術上」沽售其股份，令其股價放量下跌。



然而，被調出的股份並不代表基本面變差，相反，這反成投資者尋寶機會，透過這「價格錯位」趁低吸納擁有優質基本面而被低估股份，例如可吼十月稻田（9676.HK）。儘管十月稻田被調出港股通標的名單，但這並未削弱其內在價值。相反，十月稻田正以「家庭食品創新專家」的姿態，在多品類佈局、全渠道深耕和品牌年輕化戰略中，打開新的增長空間。

從十月稻田發布的2025年中期報告可見，集團實現營收與淨利潤雙雙成長，展現出強勁的獲利能力和基本面韌性，帶動股價績後大升10%，而今年股價表現亮麗，年初至今累升逾30%，市值亦逼近百億大關。

十月稻田是中國領先且增長迅速的家庭食品創新企業之一，擁有強大的多渠道品牌影響力。集團今年上半年總收入為30.6億元（人民幣·下同），按年增加約16.9%，毛利按年大增50.1%至6.7億元，毛利率由去年同期的17.0%增加至現時的21.8%，經調整淨利潤大幅增加97.7%至2.9億元，經調整淨利潤率由去年同期的5.7%增加至9.6%，各項主要財務指標普遍向好。

晉身家庭食品創新品牌 實現多個破億元品類

近年，中國消費市場出現了健康消費、國產品牌消費和老年人消費崛起等趨勢。其中，食品行業呈現出兩個主要趨勢—一是對健康和質量的追求，消費者從注重「吃好」轉向注重「吃健康」，偏好營養均衡、低脂肪和富含膳食纖維的食品；二是對便捷和品牌的需求，預包裝食品因其質量穩定、便於儲存和運輸的優勢。

據弗若斯特沙利文市場地位認證，集團的品牌已獲得「連續六年東北大米中國銷量領先」及「連續兩年玉米品類中國銷量領先」的認可。其核心優勢品類，持續打造多個年度銷售規模達億級的單品，包括十月稻田寒露秋香五常大米、十月稻田長粒香，十月稻田黃糯玉米等。這全得益於集團成功捕捉市場及消費者需求。

洞察消費者需求 開啟新成長曲線

同時，集團亦順應消費趨勢從「吃飽」向「吃好」轉變，「一人食」經濟持續升溫，推出了燒烤味玉米、麻辣味玉米，滿足年輕市場對於輕負擔與好口感的需求。除核心優勢品類外，十月稻田亦成為家庭食品創新專家，圍繞家庭輕食、 健康、低脂等核心需求拓展了家庭食品的版圖，例如玉米漿包、歐芹大蒜鹽等。

引人注目的是，集團向休閒食品領域的進軍，將水果玉米粒、即食玉米段等產品巧妙融合了「好吃+健康+便捷」的三重需求。這種多元化品類矩陣，不僅擴大了市場覆蓋率，更增強了抗週期能力，為其帶來持續成長動力。

全渠道佈局 建構線上線下一體化生態

十月稻田已建構了覆蓋線上線下的全渠道營銷網絡，這也是其核心競爭優勢之一。在線上佈局方面，集團與京東、拼多多、天貓超市等40多家主流電商平台合作，快速發展線上自營店。在線下，集團入駐永輝超市、大潤發等近百家商超，同時加碼佈局山姆、胖東來等高勢能渠道。更具戰略眼光的是，十月稻田及時抓住即時零售風口，完成對小象超市、朴朴超市、叮咚買菜等平台的深入佈局，搶佔即時零售萬億市場先機。

十月稻田正以科技賦能傳統農業，透過數位化手段重塑生產模式，建構精準化生產體系，實現生產高度標準化與自動化。截至2024年12月31日，已有超過20條自動化生產線投入使用，工廠基本上實現80%的全自動化。以大米加工車間為例，整個加工過程基本上不需要人工，一名技術員就可以在中控室一鍵操作110台大米加工設備。為了最大限度地確保水稻的鮮度和口感，在各工廠自建了稻穀低溫儲存倉，新鮮的稻穀收割後第一時間顆粒歸倉，這樣能大大減少稻穀的水分和微量元素流失。

此外，十月稻田在上海、天津、成都、瀋陽和東莞的五個自營區域配送中心以及若干地方倉庫建立了現代化庫配體系，這種「由點及面」的渠道策略，不僅擴大了市場覆蓋，更讓品牌能夠及時掌握消費者偏好變化，形成良性循環的生態體系，保障了產品的供應鏈時效。

品牌年輕化 用IP和情感連結Z世代

十月稻田的品牌年輕化戰略尤為值得稱道。集團不再滿足於傳統食品品牌形象，而是通過一系列創新營銷活動，與年輕消費者建立情感連結。集團圍繞兩大獨有原創IP《玉米輕食季》《新米季》，輔以創始人IP賦能，建構了從產品到品牌的文化符號。

十月稻田緊扣情緒痛點，更多使用年輕人喜歡的表達方式，輕食季期間的「錦鯉玉米三界吃了都說好」、「二人香遇眼神早已拉絲」等熱門網絡用語輕鬆有趣，易於傳播。

集團擁有業內罕見的「雙創始人」IP，粉絲量突破150萬，形成了高質量內容輸出的穩定運營模式。在2025年輕食季期間，十月稻田通過與國民IP《新白娘子傳奇》及趙雅芝老師深度聯動，將一根玉米從傳統粗糧升維為年輕人健康生活方式的「社交貨幣」。

另外，集團在8月11日宣布與治癒系遊戲IP《貓咪與湯》達成跨界合作，遊戲中貓咪角色豐富，深受許多年輕玩家喜愛，藉助此IP影響力，十月稻田推出了4款聯名產品，為消費者帶來一場美味與療癒的雙重體驗。

業績支撐下價值重估機遇 長期投資價值顯現

中資投行也對集團前景給予信心的一票。中信建投發研報指，十月稻田今年將品牌定位升級為「家庭食品創新品牌」，品牌傳播也同步換為「十月稻田 中國味 香香香」，實現從品類心智定位到品牌心智定位的過渡，目前新品和管道均有發展空間，並進入新一輪成長期。集團管理層亦擁抱新興媒體，打造個 人IP為公司帶貨，成長路徑較清晰。這歸因於集團去年成功打造抖音爆款玉米，不再單一依靠大米，順應消費趨勢變化，向休閒化食品進軍，推出更多即食產品，如水果玉米粒、即食玉米段等，同時集團在山姆、胖東來等線下渠道持續擴張，增長勢能強勁，帶動高毛利新品有能力進入線下通路，維持「買入」評級。

再者，十月稻田退出港股通是集團上半年未完成H股全流通，流通股份僅為總股本的40%，流通值較低而未達 2025年9月恒生指數成分股市值要求，可是，實際集團總市值符合港股通門檻。根據公司 2025年7月14日公告，公司 646333720 股非上市股份轉換爲 H股股份已於 2025年7月14日完成，且該等轉換 H 股於 2025 年 7月15日上午九點整起開始在聯交所上市。公司當前已通過所有股份在港股全流通申請，7月15日起以總市值參與恆生指數成分股評選。該行指，公司品牌力具備溢價，並非傳統基礎農產品公司，作為家庭食品創新標桿，集團價值可望逐步被市場認可，預計 2026年預計將重回​​港股通。

在2025年中央一號文件首次提出「因地制宜發展農業新質生產力」，十月稻田積極回應政策導向。作為家庭食品創新品牌，十月稻田密切關注市場和消費者需求變化，持續推動產品創新滿足用戶新「食」代需求。當「全民體重管理」成為「健康中國2030」策略議題，帶來輕食、優質碳水的健康飲食概念熱潮。

雖然短期資本市場波動難免，但企業的真實價值終回歸於其基本面和成長潛力。十月稻田憑藉其清晰的戰略定位、持續的產品創新、深入的全渠道佈局以及強大的產業鏈整合能力，已經展現出家庭食品創新領軍者的旗手。

在「健康中國2030」和鄉村振興戰略背景下，這家連接農田與餐桌、傳統與創新的企業，正迎來其價值的重估時刻 。對於長期投資者而言，十月稻田目前的估值水平或許正提供了一個難得的佈局機會。

（資料由客戶提供）