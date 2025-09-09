恒生指數獲花旗升年底目標價至26800點　恒瑞醫藥等3股納首選名單

港股再次獲得大行唱好，據《彭博》報道，花旗將恒生指數年目標價上調7%至26800點，預料上市公司每股盈利增長率將提高，以及內地政府下半年將在「反內捲」政策框架下，加大供給側改革力度，以刺激CPI與PPI。該行又預期恒指2026年上半年達到27500點，明年底為28800點。



花旗指與A股相比，更看好H股，因為後者對聯儲局未來減息的敏感性更高，預計內地「十五五」規劃的核心議題可能涵蓋經濟發展、科技創新、社會民生、綠色發展，以及改革開放。重點行業預計包括科技（包括人工智能、數據中心、半導體等）、旅遊、醫療健康、保險和可再生能源。

花旗指，將醫療健康行業和保險行業的評級從「中性」上調至「超配」，預計在中國人口老齡化和保險需求增長的背景下，它們將受益於「十五五」規劃。

降電信行業評級

花旗又表示，下調電信行業的評級，原因是其利潤增長緩慢；下調石油和天然氣行業的評級，原因是其與可再生能源相比的價格競爭力下降，且煤炭價格下跌；下調互聯網和汽車行業的權重，鑒於行業競爭加劇。

花旗指，在H股首選買入名單中，新增恒瑞醫藥（1276）、舜宇光學科技（2382）和ASMPT（0522），同時剔除安踏體育（2020）、華能國際電力股份（0902）和比亞迪股份（1211）。