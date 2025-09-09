施政報告｜瑞銀﹕重點關注400萬至600萬住宅物業減印花稅

特首李家超將於下周三（17日）公布新一份施政報告。瑞銀發表報告，其中在房地產領域，預期重點關注範疇，包括可能對價值介乎400萬至600萬元的住宅物業減免印花稅。其進一步預期，「多次往返」個人遊簽注可能擴展至深圳以外的大灣區城市居民，藉以支持本港零售業。



料政府少收20億稅款

瑞銀投資銀行大中華區房地產行業分析師梁展嘉預測，對於價值在400萬至600萬元之間的住宅物業減免印花稅的可能性適中，因為估計的年度稅收損失將少於20億元，遠低於政府一年土地收入170億元至700億元。另外， 瑞銀也預計推出更多措施吸引更多內地旅客來港，亦可能加快北部都會區的發展。

該行認為在400萬元至600萬元範圍買賣的物業，目前佔整體市場成交量的32%。針對性印花稅減免有望進一步刺激市場成交量，加快行業去庫存，並支持土地銷售。值得注意的是，自2025年2月印花稅減免後，400萬元以下物業的成交量年初至今已上升40%，達11,663宗。

內地居民多次往返簽注擴展至深圳外灣區城市

該行此前在7月31日首次指出「資本通買樓」計劃的潛在影響，當時財政司司長宣布政府正與內地部門合作，研究放寬跨境資金轉移限制。儘管仍有許多細節需商討，他們不預期該計劃會在短期內全國推行。不過，任何政策更新都有可能釋放因美國加息而受壓的本地潛在需求。另一方面，他們認為進一步放寬「資本投資者入境計劃」下豪宅投資限制的可能性屬中等，目前該計劃僅涵蓋5,000萬元或以上的物業。

瑞銀更指出，港府可能致力吸引更多內地旅客，以支持本地零售業。繼「粵車南下」計劃推出後（每日配額為100輛內地車輛可進入香港市區），他們預期「多次往返」個人遊簽注可能擴展至深圳以外的大灣區城市居民。同時他們亦預期北部都會區的發展將繼續成為施政報告的重點，並會加快相關發展措施。此外，政府可能會公布「房託通」的最新推出時間表。